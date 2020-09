KCK-rytter med sin første seniorseier

Ane Iversen vant under Rogaland 3-etappers sitt første sykkelritt som senior-utøver.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Ane Iversen fra Kristiansands Cykleklubb vant lørdagens gateritt. På søndagens fellesstart ble hun nummer tre, og står her til høyre på bildet. Foto: Privat

Brukergenerert innhold

Espen Slemdahl, KCK-trener

Under Rogaland 3-etappers sist helg ble det kjørt intenst på småveiene rundt Ølberg, Tjelta og Klepp. Juniorene og seniorene kjørte kun to etapper, som separate ritt, og det ble ikke konkurrert sammenlagt.

Ane Iversen vant lørdagens gateritt og fulgte opp med en fin tredjeplass på fellesstarten dagen etter. Hun er sterk og svært treningsvillig, og viser stadig framgang teknisk og taktisk.

I menn junior var det støtecup fra første runde, og to grupper kom seg løs. Etter hvert kom enda en gruppe løs, og det ble over to minutter fra feltet til teten. De antatt sterkeste rytterne ble spilt sjakk matt. Vetle Slemdahl satt i denne gruppa og fikk ikke all verdens plassering, men ei bra økt med aktiv kjøring.

I M15-16 var det spredte forsøk og litt støting, men ganske mye lavere fart enn juniorfeltet. Jesper Stiansen hadde full kontroll og tok spurten – dermed etappeseier, sammenlagtseier og poengtrøya. Det går ikke an å gjøre det bedre.

Jesper Stiansen avsluttet Rogaland 3-etappers med etappeseier, sammenlagtseier og poengtrøya. Foto: Privat

Tobias Kvarsnes jobber igjen som en helt og er en uvurderlig hjelperytter. Verdifull trening rett i banken.

I de yngre klassene er våre ryttere med på å farge rittet blått og hvitt. De er aktive og har det kjempemoro – de får skryt av speakeren, selveste Stein Ørn, for bra innsats. De aktive unge med støtteapparat og familier har hatt ei kjempefin helg på Sola!