Grane fikk etterlengtet revansj

Grane Arendal revansjerte søndag tapet mot Reistad i seriepremieren og ligger nå på en sterk femteplass i 1. divisjon.

Grane 2020/2021, bak fra venstre: Margareth Stiansen, Fanny Skindlo, Siri Aaserud, Ingunn Håkedal, Nikoline Sandberg, Anne Lin Solvang, Luka Panza, Aleksander Kvamme, Iben Ruud, May-Linn Mortensen, Line Rusten, Anna Clara Fjellheim, Maja Rame og Erika Bjellerås. Foran fra venstre: Karin Steen, Ada Olsen, Elise Harveland, Helene Andersen, Inga Presker, Susanne Pettersen og Hanne Krogelien. Foto: May Elin Aunli

Trond Sørøy

ARENDAL: Grane vant hjemmekampen i Sør Amfi med 25–23, etter å ha ledet 12–11 ved pause. Det var en jevnspilt kamp i Sør Amfi, med hjemmelaget ofte med ett eller to mål foran. Sofie Celius satte inn 24-23 da det gjensto to minutter og avslutningen ble nervepirrende. Veteranen på linja, Ingunn Håkedal ble kveldens matchvinner for Grane da hun satte inn 25-23-scoringen med ett minutt igjen å spille.

– Det var en jevn og litt «rotete» kamp, men når vi spilte sammen, gikk på mål og var tålmodige, kom mulighetene, sier Granes femmålsscorer Anna Clara Fjellheim og utdyper:

– I tillegg hadde Inga en kjempedag i mål og reddet mange skudd, som var svært viktig og avgjørende for kampen.

Arendalittene hevnet dermed 24-25-tapet borte mot Reistad i høst og avanserte til femteplass i 1. divisjon, nå med 12 poeng etter 11 kamper. Follo topper med 18 poeng. Reistad ligger helt sist med sine seks poeng, mens Randesund er tredje sist (nummer ti), også med seks poeng.

Mestscorende for Grane: Fanny Skindlo 7, Anna Clara Fjellheim 5, Line Homdrom Rusten 4, Siri Aaserud 3, Ingunn Håkedal 3.

Reistad: Sofia Shauri Dalsveen 7, Henriette Jarnang 4, Tuva Marie Skar 4, Sofie Celius 3,

BB: Inga Presker (Grane) og Sofia Shauri Dalsveen (Reistad).