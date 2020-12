Timålsscorer da ØIF vant borte

Lars Jakobsen scoret ti mål da ØIF Arendal søndag vant 30-28 over Nærbø.

Lars Jakobsen var en nøkkelspiller for ØIF Arendal i søndagens bortekamp i eliteserien. Foto: ØIF Arendal (arkivfoto)

NÆRBØ: Lars Jakobsen leverte en strålende kamp i Nye Loen Hallen denne kvelden. På 13 forsøk scoret dansken ti mål.

– Det er alltid deilig når det er stang inn. Det var det i dag. Jeg syntes vi spiller en god kamp og det er en utrolig viktig seier for gruppa. Det er klart at den siste perioden har vært tung for oss. Da hjelper det å vinne, og spesielt her i Nye Loen etter at vi tapte ved sist visitt, sier Jakobsen og legger til:

– Men til slutt så var det vilt. De var veldig offensive og vi skulle bare ha tiden til å gå. Det var litt stress, men så åpnet det seg en liten luke som jeg løp i. Da var det ikke verre enn å løpe ballen i mål.

Selv om det var en viktig seier, og selv om den kommer på bortebanen hvor ØIF nylig tapte NM-semifinalen for nettopp Nærbø, er dansken usikker på om han vil kalle søndagens seier en revansj:

– Nei, om det var en revansje vet jeg ikke. Jeg hadde gjerne byttet denne seieren med en seier i semifinalen mot dem. Slik ble det ikke, men vi er likevel fornøyd med dagens match. Dette bygger etterlengtet selvtillit i gruppa og forhåpentligvis vil det hjelpe inn mot de kommende oppgjørene i juleprogrammet.

Det sier ØIF-målvakt Kristijan Jurisic, som ble kåret til ØIFs beste spiller mot Nærbø, seg enig i:

– Nå har vi mange vanskelige kamper på rekke og rad. Bækkelaget hjemme først, før vi skal borte mot Haslum og Elverum. Det blir tøft, men det er en god mulighet for oss å vise at der vi har vært den siste tiden er ikke der vi vil være.

Etter seieren ligger ØIF fortsatt på andreplass i eliteserien, à poeng med serieleder Elverum, som riktignok har spilt to færre kamper.

