Fløy-duo med tap i avskjedskampen

Jørgen Richardsen og Christoffer Myhre takker for seg i Fløy etter lørdagens 1–2-tap mot Vard Haugesund.

Jørgen Richardsen (t.v.) og Christoffer Myhre har begge vært nøkkelspillere for Fløy i en rekke sesonger. Bak står den harde kjernen i Rægestimen. Foto: Dagfinn Grastveit

Dagfinn Grastveit, Fløy

FLEKKERØY: Lørdagens kamp åpnet med et massivt Fløy-press med seks hjørnespark første kvartet og sjanser i fleng. Men som i de siste kampene manglet uttellingen på store sjanser, og når i tillegg Vard-keeper Thomas Kinn var i storslag, ble det vanskelig. Etter 24 minutter scoret Vard Haugesund på straffe ved ringreven Roy Miljeteig etter at keeper Ante Knezovic kom for seint inn i duell med en Vard-spiss. Ante måtte kjøres til sykehus etter å ha pådratt seg hodeskade i sammenstøtet. Det meldes fra sykehuset at han er i tålig god form, men han skal gjennomgå undersøkelser.

Fløy-keeper Ante Knezovic pådro seg en hodeskade i kampen og måtte fraktes til sykehuset. Foto: Dagfinn Grastveit

Fløy var avgjort det toneangivende laget også etter denne hendelsen, men kort tid før pause la Vard Haugesund på til 2–0 av Claus Niyukuri etter en corner. Dette er marginer som topplag ofte har i forhold til lag som sliter.

2. omgang ble en langt roligere affære der Vard Haugesund i det store og hele kontrollerte kampen og hadde bl.a. et skudd i stolpen etter en fin opprulling på venstrekanten. Men drøye ti minutter før slutt ble det fint kombinert i regi av Arent-Emil Hauge, og Kaj-Stian Apeland satte det påfølgende innlegget knallhardt i motsatt hjørne og reduserte til 1–2. Men denne gangen hadde ikke Fløygutta noen sluttspurt å komme med og dermed endte det tross alt med en fortjent Vard Haugesund-seier.

Fin keeperdebut

Best på Fløy var gutta fra Haugalandet, Arent-Emil Klaussen Hauge og Kaj-Stian Apeland, som hadde mest energi i spillet deres. Keeperdebutant i PostNord-ligaen Andreas Olsvoll viste også meget bra saker da han kom inn for Ante Knezovic.

Trener Nikola Trajkovic hadde før kampen lagt om til en 3-4-3-formasjon, noe gjorde at det ble skapt masse sjanser i 1. omgang, der bare uttellingen manglet. Nå er det bare å gyve på med nok en kamp neste søndag hjemme mot formlaget Asker Fotball.

Dette var Jørgen Richardsen og Christoffer Myhre sine siste kamper for Fløy på toppnivå når de nå legger opp. Jørgen debuterte for Fløy sitt A-lag i 2005 og har hatt en flott karriere i inn- og utland. Christoffer debuterte i 2011 og har i tillegg til å være en nøkkelspiller for Fløy spilt i OBOS-ligaen for Jerv. Fløy IL takker begge for lang og tro tjeneste.

Etter 17 kamper ligger Fløy fortsatt på sjetteplass i 2. divisjon avdeling 2 med sine 21 poeng. Vard Haugesund ligger på andreplass 34 poeng etter sine 18 kamper.

Fakta Kampfakta Fløy-Vard Haugesund 1–2 (0–2) 24 min: 0-1: Roy Miljeteig, 45 min: 0-2: Claus Niyukuri, 79 min: 1-2:Kaj-Stian Apeland Dommer: Ola Kellerhals, Vaulen IL. Gule kort: Fløy: Ante Knezovic, Christoffer Myhre, Luka Nakic, Vard: Viktor Adebahr og Daniel Aarås Tilskuere: 100 på Arkicon Arena Fløy: Ante Knezovic (Andreas Olsvoll fra 24. minutt) Jørgen Richardsen (Matej Dekovic fra 46. min) Mats Holt, Johannes Eftevaag, Altin Ujkani, Tobias Henanger (Sebastian Fredriksen fra 80. min) Arent-Emil Hauge, Kaj-Stian Apeland, Thomas Nygaard, Christoffer Myhre (Ole Fredrik Thorsen fra 47. min) Kristian Strømland Lien (Luka Nakic fra 47. min)