– Han er en spillertype vi har savnet

Mathias Johansen (25) er ferskeste tilskudd til kommende års Arendal-tropp.

Arendal Fotball-trener Roger Risholt (t.v.) er glad for å ha sikret seg signaturen til Mathias Johansen. Foto: Arendal Fotball

Arendal Fotball

ARENDAL: – Jeg har bestemt meg for å satse ordentlig. Jeg skal jobbe knallhardt og kjempe om en plass i startelleveren, sier den ferske Arendal-spilleren.

Hisøy-mannen er dermed et nytt lokalt tilskudd til Arendals A-lag neste sesong. Og trener Roger Risholt liker at Mathias erklærer at han har ambisjoner om å gjøre seg bemerket.

– Det er slike holdninger vi skal ha i troppen. Spillere som vet at de må jobbe hardt og som er innstilt på å ofre mye for å få framgang på fotballbanen, sier treneren.

Vil satse

Mathias Johansen innrømmer at han har brukt noen uker på å bestemme seg for om han blir med på den nye Arendal-satsingen. Som tenåring utmerket han seg tidlig som et stort talent, men han har til nå ikke fått sitt endelige gjennombrudd i seniorfotballen på høyere nivå.

– Jeg har surret litt rundt i 4. divisjon, men nå har jeg bestemt meg for å gjøre et ordentlig forsøk på å satse seriøst igjen. Det ser ut til å bli en bra gjeng i neste års Arendal-stall med mange jeg kjenner fra før. Derfor tror jeg det kommer til å bli veldig moro å være Arendal-spiller neste sesong, sier Mathias Johansen.

Han spilte ungdomsfotball i Grane, var innom Arendal som juniorspiller i sin tid, men var misfornøyd med satsingen på juniorfotballen i klubben den gangen. Derfor gikk han til Jerv der han spilte sammen med blant andre Olav Hovstad og Tobias Collett – to av de nye spillerne som nå har signert for Arendal.

Offensiv

Mathias har også rukket å gjennomføre utdannelse i Oslo, der han blant annet har spilt for Heming. Nå har han imidlertid flyttet hjem til Arendal og i forrige uke kjøpte han seg også leilighet for første gang. I det daglige jobber han i Arendal og omegn Sparekasse, og arbeidsgiveren har vært velvillig til å tilpasse arbeidstida slik at han kan satse for fullt på fotballen også.

– Mathias er en offensiv spiller som tilfører oss kvaliteter og er en spillertype vi har savnet. Han trives best på venstrekanten i angrep, men kan også brukes i andre posisjoner. Vi har hatt flere samtaler, i tillegg til at jeg også kjenner godt til hva han står for både på banen og i garderoben. Derfor er jeg også glad for at han nå har signert for Arendal Fotball, sier Roger Risholt.