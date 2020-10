Köpp scoret ti mål i KRS-seier

Eirik Köpp hamret inn ti mål i Kristiansand Topphåndballs 28-25-seier borte mot Falk Horten.

En smilende Eirik Köpp etter lørdagens 1. divisjonskamp. Foto: Tommy Egeli

Tommy Egeli KRS Topphåndball

Det var duket for toppoppgjør i Lystlunden Arena mellom Falk Horten og KRS Topphåndball. Hjemmelaget kom best i gang og det var klart at Morten Bøe Lindner, som scoret ti straffemål sist kamp, hadde tenkt å følge opp med stø hånd også̊ i toppoppgjøret.

KRS gikk for første gang i ledelsen etter 14 minutter med 6-7 ved Eirik Köpp, og for andre gang rett før pause til 12-13-ledelse ved strekspiller Joakim Larsson. De nevnte kjemper, Eirik og Joakim, var på mange måter for store for hjemmelaget i dag, og følgende klassiske kommentar lød fra en ivrig tilskuer med glimt i øyet: «Er det ikke på tide å hvile Köpp snart?»

Håndball er et lagspill, og i dette lagspillet var det i dag flere som tok fram det lille ekstra for at alle poengene skulle bli med hjem i bussen til Sørlandet! Keeper Matja Spicik sto igjen fram i 2 omgang og nyankommen strekspiller Knut Muggerud avløste Joakim i forsvar med bravur. Sist, men ikke minst, viste unge lovende Mats Mork strålende prestasjoner og mål da dette skulle avgjøres!

Erik Köpp ble av en lokal jury kåret til banens beste spiller, og det var en glede å se ti tunge skudd fyke forbi keeper.

KRS avanserte til 2. plass på tabellen, med seks poeng etter fire kamper.

KRS-statistikk etter kampen mot Falk Horten Foto: Skjermdump fra handball.no