På fjerdeplass i siste NM-runde

Vi er meget godt fornøyd med sesongavslutningen.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Sjåfør Svein Frustøl fra KAK (t.h.) og kartleser Eirik Spilling fra NMK Konsmo kjørte inn til fjerdeplass i den siste NM-runden i Aurskog ved svenskegrensen lørdag. Foto: Privat

Svein Frustøl

UTØVERBLOGG: Da var NM-runden over, dette var også siste runden i en noe begrenset sesong, men all honnør til arrangørene som tar på seg dette i en utfordrende covid-19 tid.

Hele norgeseliten inkludert Henning Solberg var på plass. Henning måte dessverre bryte med tekniske problemer.

Helgas løp var på totalt 150 kilometer og inneholdt ti fartsprøver. Frank Tore Larsen ble totalvinner med Anders Grøndal på andreplass, Tredjeplassen gikk til Steve Røkland mens kartleser Eirik Spilling og jeg tok en fjerdeplass totalt, som vi er veldig godt fornøyd med.

Foto: Dag Otto Wroldsen

Dette var en fin oppfølging etter tredjeplassen fra Rally Sørland for tre uker siden. Bilen og ikke minst notene fungerte helt perfekt i hele dag uten problemer av noen slag.

Rally Aurskog Høland er kjent for veldig bra veier, med veldig høy hastighet og på flere av prøvene viste GPS i bilen lange strekninger med over 190 kilometer i timen. Nå får vi håpe 2021-sesongen kan slippe Covid-19-spøkelset og at sesongen kan starte som vanlig med romjulsrally på snø.