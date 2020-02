Tiåring imponerte i Skikarusellen

Brage Bjorvand Josefsen fra Oddersjaa suste gjennom tirsdagens rulleskirenn på Konsgård.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Brage Bjorvand Josefsen (i midten) var den eneste som valgte å gå fristil på tid i tirsdagens skikarusell på Kongsgård. De øvrige valgte klassisk. Foto: Sverre Larsen

Brukergenerert innhold

Sverre Larsen Bedriftsidretten Agder

KRISTIANSAND: Det 6. rennet i årets skikarusell var tirsdag tilbake som et rulleskirenn på Kongsgård. Snøen fra sist uke på Sandrip er allerede borte. Og derfor måtte de ivrige og engasjerte entusiastene ta frem rulleskiene, stavene og hjelmen. For Skikarusellen pågår alltid gjennom hele vinteren, det er bare det at vi må tilpasse oss været!

Det hadde regnet litt tidligere denne tirsdagen, så underlaget var blaut. Og i tillegg fikk lde 27 deltakerne motvind enkelte steder, som påvirket tidene.

Som vanlig gikk deltakerne seks runder á 1.2 km, altså 7.2 km totalt.

Sjekk alle resultatene her

Brage Bjorvand Josefsen. Foto: Sverre Larsen

Brage Bjorvand Josefsen (10), vinner av fristilen

Hvordan var dette løpet?

– Det er litt langt å gå på rulleski, men jeg liker det og synes det er gøy!

Trener du mye på ski og rulleski?

– Ja, jeg gjør det. Men jeg løper også en del. Jeg følte jeg var bra i kroppen. Rennet er litt tungt i oppforbakkene, men jeg fikk pushet meg.

Christina White (51) og dattera Astrid White (15). Foto: Sverre Larsen

Christina White (51) og dattera Astrid White (15)

Hva setter dere pris på med rulleskirenn?

– Det er at vi får gå på asfalt. Rulleski kan man trene på alle steder der det er asfalt. Det er bra trening. Det er god erstatning for snø, men vi liker best at det er snø.

Hvordan blir man bra på rulleski og på ski?

– Det er ved å trene mye, og spesielt på teknikken. Det lønner seg å være sterk i overkroppen. Man må stake skikkelig for å få gode tider. Og det som er så greit med rulleski, er at man slipper å smøre!

Foto: Sverre Larsen

Pål Torgersen (33)., vinneren av klassisk

Hvordan la du opp dette rennet?

– Jeg holdt høyt tempo, men jeg prøvde også å slappe litt av. Det ble mye staking. Det blaut og var litt vondt i motvinden, så det var bare å bite tennene sammen.

Brit Ingeborg Danielsen Foto: Sverre Larsen

Brit Ingeborg Danielsen (63), arrangør fra Sørlandets Sykehus BIL

Hva slags råd har du til folk nå?

– Man bør ut og gå med det været som til enhver tid er. Jeg skulle ønske at vi hadde en lengre rulleskibane i Kristiansand enn det som vi har i dag. Det er fint på Sandrip, så når snøen er der, så er Sandrip et bra sted.

Publisert: Publisert: 12. februar 2020 10:55

Vil du skrive for Lokalsporten?

Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra nye skribenter velkommen. Ta direkte kontakt med Rune på 975 97 785

Flere artikler