Siden fjorårets strongman-EM, der jeg så vidt havnet bak pallen, har jeg trent målrettet for å bli enda sterkere.

Mandalitten Kjetil Finnes (34) har blant annet vunnet Norges sterkeste mann i vektklassen under 90 kilo og innehar norgesrekord i enarmshantel over hodet (90 kilo på 90 kilo kroppsvekt). Foto: Jacob Buchard (arkivfoto)

UTØVERBLOGG: Arbeidskapasiteten min var på plass i EM i fjor sommer, men jeg manglet styrke. Jeg fikk like mange poeng som tredjemann, men ble nummer fire på grunn av såkalt countback. Etter det mesterskapet har min coach Hans Jørgen Rulffs og jeg fokusert litt mindre på løpeøvelsene og mer på baseløftene. Når konkurransene nærmer seg, vil jeg legge inn flere arbeidskapasitetsøvelser.

Jeg vet at jeg kan bli europamester, for jeg hadde en andreplass og en tredjeplass i to av øvelsene i fjor. EM arrangeres hvert år, så om koronakrisen skulle forhindre det i 2020, vil det komme flere sjanser for meg i årene fremover.

Fakta Fakta Kjetil Finnes Født: 7. august 1985 Høyde: 175 centimeter Konkurransevekt/vanlig vekt: 91–93 kilo/94-95 Bosted: Kristiansand Yrke: Miljøarbeider Sivil status: Kjæreste med Hanne Løvdal (35), bonuspappa til Filippa (9) og Matheo (10) Meritter: Norges sterkeste mann U90kg 2013 8. plass Norges sterkeste mann U90kg 2014 4. plass Strongman Champions League 2×4. plasser i 2014 Europas sterkeste mann U90kg 2015 4. plass Norges sterkeste mann U90kg 2015 3. plass Norges sterkeste mann U90kg 2017 2. plass Norges sterkeste mann U90kg 2018 1. plass Europas sterkeste mann U90kg 2019 4. plass Norgesrekord i enarmshantel over hodet. 90 kg på 90kg kroppsvekt

Trener i garasje

Siden gymmene stengte midt i mars har det vært utfordrende å trene godt nok. Heldigvis har en kompis og jeg fått lov å trene i garasjen til en felles venn. Vi har alle tre vært supernøye med hygiene og til nå har det fungert veldig bra. Jeg er utrolig takknemlig for dette stedet og baseøvelsene har i grunnen bare blitt bedre. Så nå legger jeg grunnlaget for de konkurransene som eventuelt arrangeres i år.

NM i Gol i september er jeg ganske sikker på at det blir noe av, så det er årets første konkurranse. Jeg håper også det blir muligheter for å reise internasjonalt i år, selv om tvilen er ganske stor. Jeg jobber som helsepersonell og er derfor nektet å reise ut av landet. Men jeg hadde heller ikke risikert å reise en plass for så å bli smittet. Da hadde jeg blitt satt i karantene fra jobb og skapt et problem der for min sjef.

Lite, men fint miljø

I garasjen har vi som nevnt fått trent bra alle tre. Vi har skapt et fint lite miljø her og fått en god relasjon til hverandre. Det jeg synes var positivt med at gymmene stengte, var at jeg fikk sett hvor engasjert jeg var for å få ordnet meg en plass å trene og fortsette veien min mot målet. Når man ønsker å bli best i det man driver med, er det en slik drive man må ha.

Foto: Jacob Buchard (arkivfoto)

Jeg synes det er flott å se alle treningsentusiastene der ut som finner på kreative og gode løsninger. Folk deler i hytt og vær på sosiale medier og det er inspirerende. Selv har jeg delt noen hjemmetrenings videoer for å hjelpe andre. Det har vært noen fine løft i garasjen, og jeg har perset både i knebøy og skråbenk.

To nye bestenoteringer

I knebøy hadde jeg et løft på 250 kilo her for noen uker siden. Jeg trodde det var 240 kilo på stanga og skulle etter programmet kjøre to repetisjoner med det. Det klarte jeg ikke, men så fant jeg gledestrålende ut etterpå at vi hadde lastet på 250 kilo i stedet, som da ble personlig rekord tre uker før det var planlagt. Det har vært et veldig stort mål for meg å klare et kvart tonn i knebøy, da dette alltid har vært en øvelse jeg har slitt litt med.

Se løftet her:

I skråbenk hadde jeg nylig et løft på 170 kilo. Jeg løftet 165 kilo i 2017 og satte da en personlig rekord. Nå har jeg trent for de fem kiloene i et halvt års tid. Ting tar tid, og nå er jeg 30 kilo unna hovedmålet som er 200 kilo i denne øvelsen. Jeg håper å klare det før jeg er 40 og har dermed fem gode år på meg.

Se løftet her:

Jeg trener også for en ny personlig rekord i markløft. Planen er å treffe dette målet i slutten av juni/begynnelsen av juli. Treningen mot dette går så langt veldig bra. Hadde jeg ikke fått god hjelp av mine venner i garasjen, hadde ikke dette vært lett å få til, da jeg løfter med drakt.

Nå åpner sentrene neste måned, og jeg kjenner det skal bli godt å komme tilbake til både Bearcave og Vipers Akademiet. I mellomtida får vi bare være flinke og følge de rådene som er gitt til oss.

