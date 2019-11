Randesund vant søndagens 2. divisjonskamp mot Larvik Turn 37-20. Bak fra venstre: Silje Kjellemo Nilsen, Linea Fronth Hovland, Anne Linn Eriksen, Stine Heier, Helene Isachsen, Ida Gabrielsen, Lisa Nordseth, Elisabeth Rosenvold, Ingvild Westersjø og Anne Rosenvold. Foran fra venstre: Mina Pauline Gregersen, Camilla Hennig-Olsen, Ingrid Vehusheia og Hanne Byklum. Privat

Randesunds tiende strake seier

Etter en treg start løsnet det virkelig for serieleder Randesund i søndagens hjemmekamp mot Larvik Turn.

Fredrik Jæger Walderhaug Hovedtrener, Randesund IL

KRISTIANSAND: Søndag fikk vi muligheten til å ta vår tiende strake seier i 2. divisjon. Motstanderen var Larvik Turn, som vi møtte i Larvik for kun ei uke siden. Vi har den siste tiden utviklet oss veldig bra som et lag, og spillerne begynner for alvor å komme inn i spillet vi prøver å få til. Forsvaret er mer bevegelig, og målvaktspillet er bedre med et tøffere forsvar foran seg.

I kampen mot Larvik Turn var vi selvsikre på at vi skulle klare å slå dem igjen, men vi visste at vi måtte jobbe for det. Larvik dro ned tempoet fra start, og utfordringen ble å holde fokuset oppe. Etter seks spilte minutter var stillingen fortsatt 0-0, og etter 13 minutter hadde vi vårt andre etablerte angrep. Vi ønsket å stå tøft bak og løpe inn enkle mål, noe vi etter hvert klarte meget bra. Vi ledet 20–7 til pause, og vant 37-20.

Mange imponerte

Etter denne kampen blir det en liten pause fra 2. divisjon. Derfor brukte vi anledningen til å spille med samme rekken hele kampen, slik at vi har mange tilgjengelige spillere i 3. divisjon. På denne måten får vi spillerne i matchtrening før vi kicker i gang igjen mot Våg. Laget vi sto med var nesten et rent Lerøy-lag, med unntak av Ingrid på kant og Ida i målet. Ida hadde mange gode redninger, og Ingrid fikk etter hvert løpt inn en del mål i kontra og ankomst.

Ellers spilte vi med Linea på linja og Anne Linn som høyre bakspiller. Linea har knallsterk konkurranse på linja i Ingvild Westersjø, og har derfor fått begrenset med spilletid. Søndag tok hun virkelig vare på sjansen, med mange gode involveringer bak, samt en haug med frekke avslutninger fra linjeposisjonen. Samtidig har Anne Linn slitt litt med skade, og har som Linea også en veldig tøff konkurranse på høyre bakspillerposisjon. Anne Linn har et enormt potensial, og mot Larvik Turn viste hun at hun mestrer 60 minutter med høy kvalitet med gode skudd og bra forsvarsspill.

Toppscorer med 11 mål

De siste vi sto med var Hanne og Mina, som leverte sakene som treere i forsvar. God dynamikk, smarte valg og flinke til å styre angrepsspillet. Mina scoret helel 11 mål, men det er laginnsatsen og samspillet som er gøy å ta med fra denne kampen.

Nå venter det litt over tre ukers pause i 2. divisjon før vi møter Våg i Karusshallen 11. desember. I mellomtida blir det mye løping og fysisk trening, samt noen kamper med 3. divisjonslaget og Lerøy-laget. Vi skal være i superform når vi møter Våg og Pors før jul, og vi skal krige og ofre alt vi kan for å stå med 12 strake seire når vi tar juleferie.

Fakta Kampfakta Randesund-Larvik Turn 37-20 (21-7) 2. divisjon kvinner avd. 2 Ca 90 tilskuere i Sukkevannhallen Randesund: Ida Gabrielsen, Stine Heier, Lisa Nordseth, Linea Fronth Hovland 6, Helene Mortensdatter Isachsen, Hanne Byklum 6, Anne Linn Eriksen 3, Ingvild Bersås Westersjø, Silje Kjellemo Nilsen, Ingrid Vehusheia 8, Anne Charlotte Benestad Rosenvold, Elisabeth Benestad Rosenvold, Camilla Hennig-Olsen 3, Mina Pauline Gregersen 11. Toppscorer Larvik Turn: Thina Helene Kolås Øyesvold, 7 mål. Dommere: Fatima Malkoc og Kenneth Abrahamsen Utvisninger: Randesund 6x2 min, Larvik Turn 3x2 min.