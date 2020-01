Martine vant igjen

STAVANGER: Gjennom mange sesonger har Martine Finsand tilhørt de beste montérytterne og amatørkuskene på Sørlandet. 57 seire på 607 starter er sterke tall, og i 2019 ble 29-åringen da også amatørchampion på hjemmebanen Sørlandets Travpark.

Travåret 2020 er innledet på strålende vis for arendalitten, og tirsdag kveld tok hun sin andre seier på fire forsøk da hun red Alo Angel inn til seier på Forus. De taktiske disposisjonene underveis i løpet var veloverveide, og allerede ut av den siste svingen kunne Finsand titte seg over høyreskulderen og fastslå at lederhesten var slått. Nedover oppløpet holdt hun Alo Angel mesterlig i gang til sikker seier på 1.17,7/2060 meter.

Arnfinn Roaldsøy

– Dette var veldig moro, Alo Angel er en fin montéhest. Løpet ble helt perfekt for vår del og hesten vant veldig enkelt. Det har vært en bra start på sesongen, fastslo Finsand i seiersintervjuet etter løpet.