Fin medaljefangst for Våg i kretsmesterskapet

Våg Friidretts fem utøvere fikk med seg fine resultater og flere medaljer i kretsmesterskapet sist lørdag.

Fra venstre: Mina Ljungquist, MHI (2. plass), Ada Sofie Saraste, Våg (1. plass) og Iben Borø Nygaard (3. plass) i lengdehopp. Foto: Privat

LYNGDAL: I dette årlige kretsmesterskapet innendørs i Lyngdal møtte store og små opp for å måle krefter. Slik gikk det for kvintetten fra Våg:

Bo Fong Larsen (G11) deltok i 60m, 60m hekk og lengde. på 60m løp Bo på flotte 9,45 sekunder og tok med det 2. plass i øvelsen. Dette var en forbedring av årsbeste med 15 hundredeler fra Sør Norsk cup tidligere i vinter. På 60m hekk leverte han et feilfritt hekkeløp og ble med det belønnet med 2. premie. Siste øvelse for dagen var lengdehopp, hvor Bo hoppet 3,54m noe som holdt til 4. plass, her var det også sesongbeste med noen centimeter (4,47m i Sør Norsk cup).

Ada Sofie Saraste (J15) deltok startet dagen med lengdehopp, og viste her at de gode treningene har hatt en positiv effekt. Med resultat 4,58cm vant hun konkurransen, foran Mina Ljungquist (4,54m) og Iben Borø Nygaard (4,27m) fra MHI. Hun satte med dette en solid pers (personlig rekord) i øvelsen. Neste og dagens siste øvelse for Ada, var 60m, hvor også I.K Vågs Lina Bertelsen og Mina Ljungquist fra MHI, stilte i samme heat. Jentene hadde alle et sterkt løp og de knivet om seieren helt inn til målstreken. Lina Bertelesen stakk av med seieren på tiden 8,86 sek, mens det kun skilte 2 hundredeler mellom Mina på 2. plass (8,94 sek) og Ada på 3. plass med 8,96 sek.

Lina Bertelsen (J15) prøvde seg også i høydehopp for første gang i år, og viste på de gode hoppene sine, at hun absolutt har potensial for mer! Denne gangen stoppet det på 1.30m, noe som er mer en godkjent for ei som er på vei til å finne tilbake til en tidligere favorittøvelse.

Eirik Hasaas (G15) var også med i høydehopp, en øvelse han har deltatt i tidligere og viser gode takter i. Likevel har han masse å gå på da han hopper lekende lett over 1.45 "sittende". Med et par treninger og litt ekstra fokus på å strekke seg over lista, vil det være en "barnelek" for Eirik å hoppe høyere. Tålmodighet og fokus på trening er oppskriften.

Høydehopp var Eiriks siste øvelse, da han tidligere på dagen hadde 60m hvor han løp inn til 1. plass på tiden 8,33 sek, like foran Farsun s og Listas Sander Ytterdal på 8,38 sek. I lengdehopp var det derimot Sander som "trakk det lengste strået (hoppet)" med 5,14m og fikk revansje over Eirik likevel ikke hadde noen grunn til å være misfornøyd, da han satte personlig rekord med flotte 4, 94. Det var nok en jevnt duell mellom de to guttene, og det blir moro å følge dem begge videre i sesongen.

Theodor Trægde Pedersen (G14) reiste i helga hjem med hele tre gullmedaljer etter en solid oppvisning på 60m med tiden 8.19. Tiden er litt bak pers, men etter en veldig god treningsvinter er det nok mer i vente fra Vågsbygdgutten. I kulestøt deltok Theodor for første gang og presterte 8,22m. Dette vil jeg kalle en svært god debut for en som kun har hatt é ntrening i øvelsen. I lengdehopp fikk Theodor god bruk for sin hurtighet, da han hoppet 4.32m kun "med tilløp". Ikke noe dårlig lengde, men dersom det jobbes litt med landingen kan Theodor også her få god utvikling.

Her er det bare full fart som gjelder: Fra venstre Sondre, Angelo og Bo i action på 60m! Foto: Privat

Theodor i fint driv på 60m Foto: Privat

Pallen 60m G14: Theodor på topp, Benjamin Flaat nr. 2 (t.v.) og Sindre Netland nr. 3 (t.v.) Foto: Privat Pallen på 60m J15: Lina på topp, flankert av Mina (t.v.) og Ada Sofie (t.h.) Foto: Privat

Eirik var hvassest av de to duellantene på lørdagens 60m i G15 klassen. Sander, ble denne gangen nummer 2. Foto: Privat

60 meter hekk jenter 10: Emilie Hodne Vindbjart IL 14,13 60 meter hekk jenter 13 1 Ingrid Lindseth MHI 18,30 60 meter hekk kvinner senior 1 Anette Tveitå Otra IL 10,10 60 meter hekk gutter 10 Mats Tveiten Ånensen Lyngdal IL 14,54 60 meter hekk gutter 11 1 Jens Sandal Lyngdal IL 12,53 2 Bo Fong-Larsen IK VÅG 12,55 3 Tobias Knobel ILVindbjart 12,84 4 Jonas Fostestad Støle Lyngdal IL 13,16 60 meter hekk gutter 12 1 Sondre Rosseland ILVindbjart 10,90 60 meter hek gutter 13 1 Anthony Ommundsen Johnsen IK Grane 9,75 60 meter jenter 10 Emilie Hodne ILVindbjart 10,44 Anne Mathea Gitlestad Aunevik Lyngdal IL 10,50 Line Lundal Farsund og Lista IK 11,07 Tiril Svinstad Lyngdal IL 11,48 60 meter jenter 11 1 Ella Margrethe Friis Lyngdal IL 9,72 2 Maren Skjulstad Søgne IL 9,89 3 Erle Rom Havaas Lyngdal IL 9,98 60 meter jenter 12 1 Kristina Madelein Flaat Lyngdal IL 9,85 2 Mina Suvatne Lyngdal IL 10,25 3 Lilja Magdalena Grødem Lande Lyngdal IL 10,30 4 Åslaug Loennechen Lyngdal IL 10,91 5 Hedda Ubostad Lyngdal IL 11,26 60 meter jenter 13 1 Frida Johansen Farsund og Lista IK 8,60 2 Malene Kverneland Heddeland MHI 9,70 60 meter jenter 14 1 Åsne Øverlie Isaksen MHI 8,95 2 Dina Solås MHI 10,18 3 Kaisa Woxen Vatne MHI 10,24 60 meter jenter 15 1 Lina Romedal Bertelsen IK VÅG 8,86 2 Mina Ljungquist MHI 8,94 3 Ada Sofie Saraste IK VÅG 8,96 60 meter jenter 16 1 Amalie Bjørnestad Farsund og Lista IK 9,11 60 meter kvinner senior 1 Elin Serine Vik Johannessen Lyngdal IL 7,96 60 meter gutter 10 Karl Magnus Tveitå Otra IL 10,25 Mats Tveiten Ånensen Lyngdal IL 10,83 Vegard Kyrressøn Løve Sætren MHI 11,18 Bjørnar Rosseland ILVindbjart 11,45 60 meter gutter 11 1 Sondre Rosseland ILVindbjart 9,17 2 Bo Fong-Larsen IK VÅG 9,45 3 Angelo Ommundsen Johnsen IK Grane 9,50 4 Jens Sandal Lyngdal IL 9,89 5 Martin Braadland MHI 10,06 6 Jonas Fostestad Støle Lyngdal IL 10,13 7 Tobias Knobel ILVindbjart 10,22 8 Herman Håland MHI 10,36 9 Alfred Skråmmstøl Brandel Farsund og Lista IK 10,84 60 meter gutter 12 1 Filip Hjelleset Kvinesdal IL 9,32 2 Vegard Netland Kvinesdal IL 9,72 3 Halvard Sindland Kvinesdal IL 9,97 4 Lauritz Dyrkolbton MHI 10,13 60 meter gutter 13 1 Anthony Ommundsen Johnsen IK Grane 8,50 2 Eskild Svinstad Lyngdal IL 9,39 3 Sondre Kyrresønn Løve Sætren MHI 9,64 4 Jesper Rom Havaas Lyngdal IL 9,77 5 Ulrik Fåland Farsund og Lista IK 9,85 60 meter gutter 14 1 Theodor Trægde Pedersen IK VÅG 8,19 2 Benjamin Flaat Lyngdal IL 9,31 3 Sindre Netland Lyngdal IL 10,25 60 meter gutter 15 1 Eirik Hasaas IK VÅG 8,33 2 Sander Ytterdahl Farsund og Lista IK 8,38 60 meter gutter 16 1 Marius Rom Havaas Lyngdal IL 8,89 60 meter menn senior 1 Haakon Eieland Søgne IL 7,56 2 Martin Flaten Lyngdal IL 7,77 3 Nemetullah Ghazauri MHI 7,82 60 meter menn veteran 60-64 1 Nils Morten Kirkedam Blakstad IK Grane 9,27 Lengde jenter 10 Emilie Hodne ILVindbjart 3,33 Line Lundal Farsund og Lista IK 2,90 Anne Mathea Gitlestad Aunevik Lyngdal IL 2,77 Tiril Svinstad Lyngdal IL 2,42 Lengde jenter 11 1 Ella Margrethe Friis Lyngdal IL 3,57 2 Maren Skjulstad Søgne IL 3,43 3 Erle Rom Havaas Lyngdal IL 3,37 Lengde jenter 12 1 Kristina Madelein Flaat Lyngdal IL 3,63 2 Åslaug Loennechen Lyngdal IL 3,27 3 Mina Suvatne Lyngdal IL 3,20 4 Hedda Ubostad Lyngdal IL 2,93 5 Lilja Magdalena Grødem Lande Lyngdal IL 2,84 Lengde jenter 13 1 Frida Johansen Farsund og Lista IK 4,68 2 Malene Kverneland Heddeland MHI 3,78 Lengde jenter 14 1 Åsne Øverlie Isaksen MHI 4,42 2 Mari Borø Een MHI 4,19 3 Dina Solås MHI 3,88 4 Kaisa Woxen Vatne MHI 3,10 Lengde jenter 15 1 Ada Sofie Saraste IK VÅG 4,58 2 Mina Ljungquist MHI 4,54 3 Iben Borø Nygaard MHI 4,27 Lengde jenter 16 1 Rakel Færevåg MHI 4,92 2 Anette Tveitå Otra IL 4,53 3 Amalie Bjørnestad Farsund og Lista IK 4,43 Lengde kvinner senior 1 Emelie Tveitå Otra IL 4,97 Lengde gutter 10 Karl Magnus Tveitå Otra IL 3,24 Vegard Kyrressøn Løve Sætren MHI 3,16 Mats Tveiten Ånensen Lyngdal IL 3,16 Bjørnar Rosseland ILVindbjart 3,06 Lengde gutter 11 1 Sondre Rosseland ILVindbjart 4,27 2 Jens Sandal Lyngdal IL 3,70 3 Martin Braadland Farsund og Lista IK 3,57 4 Bo Fong-Larsen IK VÅG 3,52 5 Herman Håland MHI 3,38 6 Tobias Knobel ILVindbjart 3,25 7 Jonas Fostestad Støle Lyngdal IL 3,05 8 Haakon Ytterdahl Farsund og Lista IK 3,01 9 Angelo Ommundsen Johnsen IK Grane 2,95 10 Alfred Skråmmstøl Brandel Farsund og Lista IK 2,92 Lengde gutter 12 1 Filip Hjelleset Kvinesdal IL 3,82 2 Vegard Netland Kvinesdal IL 3,70 3 Lauritz Dyrkolbton MHI 3,58 4 Halvard Sindland Kvinesdal IL 3,07 Lengde gutter 13 1 Anthony Ommundsen Johnsen IK Grane 5,11 2 Eskild Svinstad Lyngdal IL 4,53 3 Storm Magnus Grødem Lande Lyngdal IL 4,03 4 Sondre Kyrresønn Løve Sætren MHI 3,97 5 Jesper Rom Havaas Lyngdal IL 3,62 Lengde gutter 14 1 Theodor Trægde Pedersen IK VÅG 4,32 2 Benjamin Flaat Lyngdal IL 4,08 3 Sindre Netland Lyngdal IL 3,35 Lengde gutte 15 1 Sander Ytterdahl Farsund og Lista IK 5,14 2 Eirik Hasaas IK VÅG 4,94 Lengde gutter 16 1 Marius Rom Havaas Lyngdal IL 4,94 Lengde menn senior 1 Haakon Eieland Søgne IL 5,52 Høyde jenter 10 Emilie Hodne ILVindbjart 1,15 Anne Mathea Gitlestad Aunevik Lyngdal IL 0,95 Tiril Svinstad Lyngdal IL 0,90 Høyde jenter 11 1 Maren Skjulstad Søgne IL 1,15 2 Ella Margrethe Friis Lyngdal IL 1,10 Høyde jenter 12 1 Kristina Madelein Flaat Lyngdal IL 1,10 2 Lilja Magdalena Grødem Lande Lyngdal IL 1,05 Høyde jenter 13 1 Ingrid Lindseth MHI 1,15 Høyde jenter 14 1 Mari Borø Een MHI 1,40 Høyde jenter 15 1 Lina Romedal Bertelsen IK VÅG 1,30 Høyde gutter 10 Karl Magnus Tveitå Otra IL 1,05 Mats Tveiten Ånensen Lyngdal IL 0,90 Høyde gutter 11 1 Sondre Rosseland ILVindbjart 1,25 2 Angelo Ommundsen Johnsen IK Grane 1,20 3 Tobias Knobel ILVindbjart 1,10 3 Jens Sandal Lyngdal IL 1,10 5 Jonas Fostestad Støle Lyngdal IL 1,05 Høyde gutter 13 1 Storm Magnus Grødem Lande Lyngdal IL 1,30 2 Eskild Svinstad Lyngdal IL 1,20 Høyde gutter 14 1 Jone Eriksen MHI 1,35 Høyde gutter 15 1 Eirik Hasaas IK VÅG 1,45 Høyde gutter 16 1 Marius Rom Havaas Lyngdal IL 1,40 Høyde menn senior 1 Haakon Eieland Søgne IL 1,55 Kule jenter 10 (2 kg) Emilie Hodne ILVindbjart 4,98 Anne Mathea Gitlestad Aunevik Lyngdal IL 4,46 Tiril Svinstad Lyngdal IL 3,82 Kule jenter 11 (2kg) 1 Erle Rom Havaas Lyngdal IL 6,49 2 Maren Skjulstad Søgne IL 5,79 3 Ella Margrethe Friis Lyngdal IL 4,79 Kule jenter12 (2kg) 1 Åslaug Loennechen Lyngdal IL 7,21 2 Mina Suvatne Lyngdal IL 6,64 3 Kristina Madelein Flaat Lyngdal IL 6,24 4 Hedda Ubostad Lyngdal IL 4,58 Kule jenter 13 (2 kg) 1 Malene Kverneland Heddeland MHI 6,91 Kule jenter 14 (3 kg) 1 Dina Solås MHI 6,14 2 Kaisa Woxen Vatne MHI 4,36 Kule jenter 15 (3 kg) 1 Iben Borø Nygaard MHI 8,52 Kule jenter 16 (3 kg) 1 Anette Tveitå Otra IL 9,78 Kule kvinner senior (4 kg) 1 Emelie Tveitå Otra IL 12,34 Kule kvinenr veteran 60-64 (3 kg) 1 Janice Flaathe GTI 8,99 Kule gutter 10 (2 kg) Karl Magnus Tveitå Otra IL 6,13 Mats Tveiten Ånensen Lyngdal IL 5,73 Vegard Kyrressøn Løve Sætren MHI 5,17 Bjørnar Rosseland ILVindbjart 4,25 Kule gutter 11 (2 kg) 1 Sondre Rosseland ILVindbjart 9,67 2 Jens Sandal Lyngdal IL 6,76 3 Jonas Fostestad Støle Lyngdal IL 6,65 4 Angelo Ommundsen Johnsen IK Grane 6,59 5 Haakon Ytterdahl Farsund og Lista IK 4,12 Kule gutter 12 (3 kg) 1 Vegard Netland Kvinesdal IL 6,21 2 Halvard Sindland Kvinesdal IL 6,06 Kule gutter 13 (3 kg) 1 Anthony Ommundsen Johnsen IK Grane 10,09 2 Storm Magnus Grødem Lande Lyngdal IL 8,76 3 Eskild Svinstad Lyngdal IL 7,55 4 Jesper Rom Havaas Lyngdal IL 6,52 Kule gutter 14 (4 kg) 1 Theodor Trægde Pedersen IK VÅG 8,22 2 Jone Eriksen MHI 7,66 3 Sindre Netland Lyngdal IL 6,32 Kule gutter 16 (5 kg) 1 Haakon Eieland Søgne IL 9,23 Kule menn senior (7,26 kg) 1 Joakim Hermansen Søgne IL 9,20 2 Emanuel Omane IK Grane 8,95 3 Odd Lande Lyngdal IL 8,73 Vektkast g 18-19(11,35 kg) 1 Emanuel Omane IK Grane 6,90 Vektkast kvinner veteran 60-64 (5,45 kg) 1 Janice Flaathe GTI 13,01 Vektkast menn 50-54 (11,35 kg) 1 Tom Arne Helgesen IK Grane 17,02 Vektkstas menn 55-59 (11,35 kg) 1 Torrey Enoksen Lyngdal IL 14,41 Vektkast menn 70-74 (7,26 kg) 1 William Edvardsen Hannevikas IL 11,39

