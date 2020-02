Tapte proffkamp på poeng

Stanley Hofstædter fikk seg en lærepenge i lørdagens returkamp mot Ben Waadinton.

Lyngdølen Stanley Hofstædter (42, til høyre) tapte helgens proffkamp i bare knuckle boxing mot Ben Waddington. Etter å ha gått full tid ble kampen i Manchester avgjort på poeng. Foto: Privat

Dag Ormkleiv Team Hofstædter

Før lørdagens kamp ga Stanley uttrykk for at kroppen føltes veldig bra og at det mentale var på plass.

Men Stanley «gasset» ut allerede i 1 runde. Ironisk nok var taktikken vår å få kampen til andre runde, før Stanley skulle sette inn angrepet. Grunnen til det var en tyngre motstander, med dårligere kondis som da ville være betydelig redusert . På grunn av en megatabbe i timene før kampen «gasset» Stanley selv ut og taktikken slo rett tilbake på ham. En god lærepenge.

Kampen gikk de tre rundene ut og Stanley tapte på poeng. Rundt 2000 tilskuere løftet stemningen i taket og atmosfæren var helt elektrisk.

– Det er egentlig ikke så mye annet å si enn at jeg møtte en bedre fighter den kvelden. Jeg var ikke der jeg skulle være og det var han, så de tre fulle rundene gikk kun på vilje, sier Stanley og fortsetter:

– Det blir godt å få en pause nå. Det har vært fullt kjør og gått i ett siden januar 2019. Jeg har hatt et stort ankelbrudd, knust et håndledd og presset kroppen til det ytterste for å rekke kampene mine.

Fakta FAKTA Fakta Ubkb (Ultimate bare knuckle boxing) Eies og drives av Shaun og Amanda Smith. Shaun Smith er kjent fra serien og bokutgivelsen UK’s scariest debt collector og serien Bare knuckle fight club. Bare knuckle boxing har eksistert i England i århundrer. Mye av det foregikk tidligere i undergrunnen og på hemmelige steder. I 2018 ble det endelig godkjent og tillatt i England. I bare knuckle boxing brukes kun bandasjer, tape, tannbeskyttere og susp. Reglene er de samme som i profesjonell boksing, som er bestemt av det British board of boxing control, med et par forskjeller. Det finnes ingen boksehansker, det er telling til 20 med stående 18, i motsetning til ordinær boksing som har 10 med stående 8. Rundene er på 3 x 2 minutter, foruten tittelkamper som er fem runder.

– Jeg trenger tid til å komme meg etter skadene. Tid til å legge på all muskelmassen jeg har mistet, og tid til sparring og boksetrening med de beste i gamet. Denne gangen ønsker jeg og har nok tid til å komme opp på 100 prosent før min neste kamp.

