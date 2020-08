Mandal-golfere strålte i klubbmesterskapet

Dette er alle klassevinnerne blant de 52 utøverne som spilte i klubbmesterskapet til Mandal Golfklubb sist helg.

Klassevinnerne Turid Røksland (f.v.), Simen Jørgensen, Adler Førsund, Britt Andersen, Kasper J. Nilsen, Arnt T. Udø, Mirjam Andersen, Kjartan Lavik og Einar Linkjendal. Foto: Per Jørgensen

Per Jørgensen Mandal Golfklubb

MANDAL: Vi er meget godt fornøyd med oppslutningen denne dagen, det er mange år siden vi har hatt så mange deltakere i et klubbmesterskap. I dameklassen var det spenning helt til siste slag for å få en vinner. Både Turid Røksland og Britt Andersen endte begge på samme antall slag + 37. Så det måtte omspill til for å få en vinner. Britt klarte å få ballen i koppen på fire slag, mens Turid brukte fem. Dermed med Britt årets klubbmester blant damene. På 3. plass kom Wenche Vetås med +46.

Blant herrene hadde Simen en ledelse på fire slag foran siste dag. Både Arnt Terje Udø og Kjartan Lavik lå på delt 2. plass. I løpet av de første ni hullene hadde Kjartan utlignet forspranget. De siste ni spilte Simen seg opp, slik at han vant med + 10, Kjartan nummer ble nummer to med +16 og Arnt Terje endte på + 17.

Britt Andersen og Simen Steinstad Jørgensen ble årets klubbmestre. Foto: Per Jørgensen

Vinnere i de forskjellige klassene ble:

I herrer junior vant Adler Førsund med +70.

I klassen for damer vant Mirjam Arntsen med +57.

I klassen for herrer ble Simen best med +10. På de neste plassene fulgte Magnus Bjørnstad +23, Edmund Jaabæk +26 mens Arne Christian Bredesen ble nummer 4 med +28.

I klassen damer Senior vant Turid Røksland med +37. Wenche Homestad tok plassen bak med +46. På 3. plass fulgte Paula Pedersen med +52.

I klassen herrer senior vant Arnt Terje Udø med +17. Nummer to ble Knut Kvaal Pedersen med +24 og Nils Henrik Ranudd tok 3. plass med +28.

I klassen for damer eldre senior vant Britt Andersen med + 37 forann Tutti Ericson med + 54.

I klassen eldre senior vant Kjartan Lavik med +16. På de neste plassene fulgte Sigmund Skårdal + 39 og Ivar Gulli med +39 mens Rune Vetås ble nummer 4 med +39.

I klassen for herrer super senior vant Einar Linkjendal med + 46. Her fulgte Karsten Skådal med + 48 og Tor Sverre Bentsen med + 64.

I klassen for stableford ble det seier til Kasper Jørgensen Nilsen med -3. Nummer to ble Arvid Heddeland +4 og nummer 3 Ole Bjørn Reinertsen.+6

En stor takk til Edmund Jaabæk og Rune Svennevik som før dagens spill var ute å klippet og klargjorde banen. For banen var helt strøken. Takk også til Arnt Kalhovd som var til stor hjelp for alle på hull 8.

Resultatliste klubbmesterskapet 2020