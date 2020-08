Endelig golfproff!

Etter fire flotte år på college er jeg klar til å ta fatt på en ny epoke i livet, med golf på heltid.

Golfspilleren Karoline Stormo fra Tvedestrand (23) lå på en åttendeplass på verdensrankingen for amatører før hun ble profesjonell i juni. Til sammenligning var hun ranket utenfor topp 700 før hun startet på college for fire år siden. Dette bildet er fra da hun vant NM-sølv i juli. Foto: Privat

UTØVERBLOGG: Som mye annet ble livet snudd på hodet etter at Covid-19 satte en stopper for mange hverdagslige og spesielt sportslige aktiviteter for snart fem måneder siden. Jeg hadde lenge sett fram til å fullføre det siste skoleåret mitt, kjempe om det nasjonale mesterskapet og få en ordentlig slutt på en bra collegekarriere.

Online graduation

Vi hadde tidenes sterkeste lag på Kent State, jeg følte spillet mitt var solid og jeg så fram til å spille både college-turneringer og også Augusta National som jeg fikk en invitasjon til å spille i januar. Store deler av vårsesongen vår ble kansellert, skolen ble fullført online og graduation (som jeg så fram til) ble gjennomført på et Zoom call.

Mine fire år på Kent State University har vært et minne for livet. Foto: Privat

Selv om det var kjipt der og da, var det nødvendig for å stoppe spredningen av viruset. Nå som jeg har fått ting litt på avstand er det jo selvfølgelig bittert at jeg ikke fikk den avslutningen på college som jeg ville, men jeg kan likevel se tilbake på fire helt utrolige år. Jeg forbedret meg og lærte så mye som jeg vil fortsette å ta med meg inn i det profesjonelle livet som golfer.

Samtidig som jeg fullførte siste året på college, valgte jeg også å spille Q-school for LPGA i fjor høst. Dette for å gjøre overgangen fra college til det profesjonelle livet litt lettere. Jeg spilte meg til et fullt status på Symetra Touren som er undertouren til LPGA. Gjennom disse turneringene kan jeg videre kvalifisere meg til LPGA-turneringer hvis jeg spiller bra nok.

Snart første turnering

Planen var å spille disse turneringene rett etter college-sesongen var ferdig, men siden Covid-19 forandret dette, blir første turnering i begynnelsen av september. Jeg vil da reise til Indiana, ikke så langt fra der jeg bor og videre spille resten av turneringene denne sesongen.

Siden mange av turneringene ble avlyst denne sesongen, har vi fått samme spille status til neste år. Dette gjør at jeg ikke trenger å spille Q-school igjen, og kan fortsette å spille Symetra Tour neste år også.

NM-sølv

Ettersom alt av turneringen ble kansellert i sommer, valgte jeg å dra hjem til Norge en liten tur. Norges Golfforbund arrangerte tre turneringer i sommer, og jeg spilte to av disse. Høydepunktet var sølvmedaljen i norgesmesterskapet som ble spilt på Holtsmark golfklubb. Jeg spilte solid golf, og endte til slutt bare ett slag bak gullet. En fin oppladning til resten av sesongen i USA.

Nå er som nevnt planen å spille resten av turneringene på Symetra Touren denne høsten og hele neste år. Forhåpentligvis går Covid-19-tallene ned så verden kan fortsette som normalt.

Symetra Touren tar alle forholdsregler de kan, alle spillere, caddier, funksjonærer og frivillige må gjennomføre en smittetest for å få lov til å reiste til turneringen. Vi får heller ikke lov til å spise ute under turneringen eller bo med andre spillere. Alle turneringer spilles også uten publikum inntil videre. Jeg gleder meg uansett mye til å starte den profesjonelle karrieren uansett hvordan den måtte se ut.