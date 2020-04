Trener fortsatt tungt – med egenmekket utstyr

Med Norges Sterkeste-konkurransen i blikket trener jeg både tungt og kreativt.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Trebarnsfaren Kim Sivertsen (33) fra Kristiansand er blant Norges sterkeste menn og innehar norgesrekord i farmer’s walk for maksimal vekt i 90 kg-klassen og Apollon’s markløft i 80 kg-klassen. Han trener like hardt som før koronakrisen, bare med annet utstyr. Foto: Privat

Brukergenerert innhold

Kim Sivertsen

UTØVERBLOGG: Vi var nok en del som reagerte med sjokk og vantro da treningssentrene ble pålagt å stenge på grunn av koronaviruset. Årevis med hardkjør passerte i revy foran øynene våre og vi kunne formelig kjenne muskelmassen smelte og renne bort bare ved tanken på ikke å få kjenne vektene rive i kroppen, ha kalk på hendene og ammoniakk i nesa.

Hadde jeg utelukkende drevet med vekttrening på gym før utbruddet, hadde jeg nok bukket under, men heldigvis klarte jeg å holde meg gående de første ukene med løping, kroppsvekttrening, provisoriske løsninger som pullups i takutstikket på garasjen, utfall og splittknebøy med ryggsekk på, og ganske mange mil tilbakelagt både på og utenfor stiene i Vågsbygdskauen sammen med hundene.

Lånte utstyr

Etter hvert var jeg så heldig å få lånt meg en vektstang, noen skiver og kettlebells fra en svoger som hadde dette stående og støve ned, og var overlykkelig. Dette var jo et solid steg opp fra nødløsningene jeg hadde nøyd meg med til nå, og særlig med tanke på at jeg har hatt et håp om å få kroppen til å samarbeide nok til at jeg ser det som hensiktsmessig å stille på Norges Sterkeste på Fefor i september, etter et år med mange andre forpliktelser og småskader som har tatt et godt jafs av framgangen min.

Byggeprosjekt

Enda bedre ble det når jeg etter et lite byggeprosjekt på tomta hadde noen materialer igjen som i beste redneckstil ble til et kombinert knebøystativ og benkpress, og vegghengt galge til boksesekken, som er essensiell når man i tillegg til strongmansporten prøver å leke mma-utøver midt i et virusutbrudd. Det er liksom ikke optimalt å sparre på en meters avstand, med munnbind og gummihansker og hele kroppen smurt inn i Antibac.

Jeg oppdaget så at de gamle vinterhjulene fra SUV-en min akkurat kunne tres på vektstanga og plutselig hadde jeg over 80 kilo ekstra vekter å leke med, noe som er en gudegave for en treningsnarkoman i en verden preget av pandemi hvor hver eneste sportsbutikk i landet er fullstendig utsolgt for vektskiver.

Nye løsninger

Nye løsninger fortsetter å ramle inn i hodet, det viser seg at det fungerer upåklagelig å bruke spennereimer til å feste alt mulig slags skrammel til vektstanga (bare sørg for at de er solide).

Mulighetene er det altså ingenting å si på, og skal man si noe positivt om dette koronaviruset, må det være at det i hvert fall har tvunget folk til å ta i bruk kreativiteten sin.

Nå kan jeg ikke snakke for alle, og særlig de som bruker mye apparater og den slags i treningen sin, men personlig trener jeg nå nesten likt som jeg gjorde før gymmet stengte, da med unntak av kontakttrening, så klart. Heldigvis er de fleste øvelsene på Norges Sterkeste i år rimelig greie å improvisere løsninger for, så om vi må leve med lockdown til uti oppkjøringen, skal jeg i hvert fall få trent på noe som er tilnærmet likt konkurranseøvelsene.

Vil videreutvikle

I mellomtida fortsetter jeg å videreutvikle hjemmegymmet, for det blir nok stående når hverdagen begynner igjen, uten at det betyr at jeg kommer til å si opp medlemskapet mitt på treningssenteret av den grunn.

Hjemmegym er kjekt og ha, særlig i disse tider, men gymmet for meg er så mye mer enn bare vektene og treningen. Selv om jeg får trent noenlunde som vanlig nå så gleder jeg meg stort til situasjonen normaliserer seg igjen. Vi er en liten gjeng bestående av Kjetil Finnes, Steinar Fredriksen, Ørjan Øvstetun, Kris Stuen og meg selv som på dugnad holder på å bygge en del dedikert til strongmantrening på Bear Cave, så dette er et prosjekt vi også gleder oss til å fullføre når myndigheten slipper oss inn igjen.

Nå er det bare å smøre seg med tålmodighet, trene videre, være takknemlig for at kona holder fortet og holder tre unger i sjakk så jeg kan få trent, og håpe at koronadriten er over til september, så ikke Norges Sterkeste også blir avlyst.

Les også av Kim Sivertsen:

Norgesrekord i strongman-øvelse

– Det trenger ikke være så vanskelig

Vil bli Norges sterkeste mann