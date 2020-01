Ny sørlandsk montestjerne i emning

Bjelland-hesten Will Teddy kan være den nye store travrittstjernen fra Sørlandet. Onsdag imponerte hesten til familien Roland nok en gang under sal.

Sørlandshesten Will Teddy (ytterst) kjemper seg forbi innvendige Jetalatotning og vinner sitt andre strake løp i montegrenen. I salen satt Amanda Robertsen. Amanda Robertsen titter innover og ser at Bjelland-hesten Will Teddy er i ferd med å slå kloa i lederhesten Jetalatotnin. Foto: Anders Kongsrud

Richard Ekhaugen, samfunns- og mediekontakt Sørlandets Travpark

OSLO: De siste årene har Kjell Løvdals Troll Svenn framstått som en åpenbaring i travløp under sal, og den lille krigeren fra Vegårshei har radet opp seire i montéløpene. Nå kan en ny sørlandsk montékanon være født.

Onsdag kveld tok åtte år gamle Will Teddy, tilhørende familien Roland fra Bjelland, sin andre strake seier på like mange forsøk under sal da han vant V75 Bonus på Bjerke. Sammen med sin rytter Amanda Robertsen spurtet Will Teddy som en vind nedover oppløpet og satte mulen først på målstreken.

Under sal har vallaken vist en vilje han kanskje har manglet litt i sine siste starter foran sulky, og denne gløden kan ta den storvokste 8-åringen langt i montegrenen.

Vinnertida ble 1.29,0/2160 meter.

Foto: Anders Kongsrud

Publisert: Publisert 9. januar 2020 09:51

