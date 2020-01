Tjomsland hyllet «helt unik» hest

TØNSBERG: At championtrener Øystein Tjomsland ikke overlater noen verdens ting til tilfeldighetene, er hevet over enhver tvil. Nok et eksempel fikk vi på Jarlsberg lørdag. Etter at topphesten Lesja Odin vant V75 og tok sin 26. strake seier fra debuten, spar ikke sørlandstreneren på med kull i jakten på kortsiktig suksess.

– Alt ligger til rette for at hesten skal på en treningspause nå, og jeg kommer til å flytte ham ut på gården min i Søgne for at han skal få trene på sandbanen der. Planen er at han skal stå der i to måneder, så det er mest realistisk å forvente ham tilbake i løpsbanen i april-mai, fortalte Tjomsland.

– Imponerende

Til tross for et baneunderlag som på ingen måte favoriserte Lesja Odin var vallaken likevel, nok en gang, i en klasse for seg. Tjomsland kjørte resolutt til front, og nedover oppløpet skvatt Lesja Odin enkelt unna konkurrentene. Vinnertida 1.25,4a/1609 meter vitner om en bane som hadde tatt imot mye regn og var tungsprungen.

– Det var en krevende bane for ham i dag og det gikk fort ned startsiden, likevel vant han veldig, veldig enkelt til slutt. Lesja Odin er helt unik! Han har på ingen måte noen toppform i dag, men avviser gode hester. Det er imponerende. Hesten har utviklet en enorm styrke som gjør at han nå takler alle baneforhold, fastslo 49-åringen fra Søgne.

Nå skal norgesrekorden tas

Etter den planlagte pausen fortsetter jakten på Lannem Siljes norgesrekord i antall strake seire. Den lyder på 30 seire på rad, og kom mellom mars 2013 og februar 2015.

– Selvfølgelig prøver vi å ta Lannem Siljes rekord, å si noe annet vil være for dumt, smilte Tjomsland på seremoniplass.

Framgangsrik familie

Stallseier ble det også for stallvenninnen Sjø Stjerna samme dag. Hoppa, som er eid og oppdrettet i Lillesand, spurtet best av samtlige i et hoppeløp og sikret karrierens andre seier sammen med Vidar Tjomsland. På seremoniplass strålte oppdretter og bestyrer av andelslaget som eier hoppa, Harald Wennesland. Den dyktige oppdretteren har hatt stor framgang med sine kaldblodshester de seinere årene, og Sjø Stjerna kommer fra en søskenflokk hvor hele tre hester har blitt millionærer og samtlige av søsknene som har startet har vunnet løp.

– Det er ekstra moro at det er mange lokale andelseiere på Sjø Stjerna. Andelslaget består av personer fra både Lillesand, Birkeland, Homborsund og Kristiansand. Jeg vil få trekke fram oppasser Celine Fåland Hansen som gjør en strålende jobb med å holde humøret på hesten på topp. Sjø Stjerna er ei skikkelig glad jente, smiler Wennesland. Vinnertida ble 1.32,1/2100 meter.

Mange grå hår – endelig seier

Søndag fulgte ytterligere to sørlandshester opp med flotte triumfer. På Klosterskogen tok fem år gamle Mantus karrierens første seier da han sammen med kusk Per Vetle Kals spurtet hjem seier nummer én i det sjuende forsøket. Trener og medeier Oda Verdal fra Mandal var klar på at det er en omfattende jobb som ligger bak triumfen.

– Mantus er en hest vi har hatt siden han var ett år gammel. Andelslaget har jeg hatt i ryggen hele tiden, og de har gitt meg mulighet til å gjøre stort sett som jeg vil og stolt på at jeg gjør de riktige valgene for hesten. Det er derfor en utrolig lettelse når det ser ut til å løsne for ham og vi får igjen for alle årene med jobb og grå hår, smiler Verdal dagen derpå.

– En skikkelig kamerat

28-åringen fra Mandal er klar på at båndet til Mantus er så mye sterkere enn hva utenforstående kan skimte med det blotte øyet. – Mantus er en helt fantastisk hest og en skikkelig kamerat, understreker den dyktige amatørtreneren.

Vinnertida på Mantus ble 1.34,2/2120 meter.

Karrierens 10. seier

Geir Mikkelsen innledet 2020 slik han avsluttet 2019, med seier for en av stallhestene. Sørlendingen gikk offensivt til verks med drøye runden til mål bak Red Shankly R.S., og den flotte vallaken overtok taktpinnen med 800 meter til målstreken. Nedover oppløpet fikk hesten til 2 Fulle Menn Racing AB og Big Top Racing AB fra Kristiansand strekke litt på seg, og forlot konkurrentene med tre-fire lengder i sluttfasen. Vinnertida ble 1.15,3a/2100 meter, og Red Shankly R.S. tok samtidig sin 10. seier i karrieren.