Målsnik til Arendal Fotball

Spissen Omar Fonstad el Ghaouti (29)er Arendal Fotballs nye signering.

Omar Fonstad el Ghaouti (t.h) sammed med Arendal-trener Steinar Pedersen. Foto: Arendal Fotball

ARENDAL: Den nye signeringen har alltid vist seg som en flittig målscorer.

De to siste sesongene er det Bryne som har nytt godt av hans tjenester. For jærbuene noterte han seg for 26 mål på 57 obligatoriske kamper. 22 av målene kom i seriespill.

I 2017 akslet han Fram-drakten, der han på 27 kamper noterte 19 scoringer.

I Moss, der han en periode spilte sammen med Fabian Stensrud Ness, ble det 21 mål på 46 kamper. Gode tall også det, mens det i 2014 ble hele 35 scoringer på 24 kamper for Oppsal, melder statistikksidene til Norges Fotballforbund.

Ut 2020

Avtalen er skrevet under og gjelder ut 2020-sesongen. I Arendal Fotball smiles det bredt etter å ha sikret en målfarlig spiller, som kan bekle flere roller offensivt.

– Dette er en signering som vi virkelig hadde håpet å få på plass. Nå er vi veldig fornøyde, slår daglig leder Bård Sterk-Hansen fast.

Trener Steinar Pedersen bare bekrefter det den daglige lederen sier.

– Dette er en spiller med mye erfaring fra dette nivået og som har levert mange scoringer i sine tidligere klubber i 2. divisjon. Han er revansjesugen, det samme er vi. Nå skal vi sørge for at han kan blomstre hos oss, smiler Pedersen.

– Driver proft

Mandag ettermiddag hadde Omar el Ghaouti sin første trening med Arendal Fotball, etter at han kom til byen i løpet av helgen. Han kjenner bra til klubben fra før og har spilt mot Arendal Fotball som Bryne-spiller de to siste sesongene.

– Jeg kjenner til noen av spillerne fra før, og kjenner spillestilen fra kampene jeg har spilt mot dem for Bryne. Før jeg signerte, snakket jeg også med de spillerne jeg kjenner her, og spillere som jeg kjenner som har spilt her før. Alle var positive og da var det heller ikke vanskelig for meg å si ja til klubben, sier han.

Han gleder seg til den nye utfordringen.

– Dette blir en ny utfordring for meg. Jeg er kommet til en klubb med ambisjoner. For min del er det viktig. Det er heller ikke lenge siden Arendal var en OBOS-klubb. Jeg håper jeg kan bidra til at vi tar steg mot i bli det igjen, sier han.

Solid forsterkning

Fra tidligere har også Peder Nersveen skrevet under for klubben. Arendal-trener Pedersen beskriver den ferskeste signeringen som en solid forsterkning.

– Han har både ferdigheter og andre kvaliteter som på dette nivået vil bli viktige for oss. Han er en solid forsterkning, konkluderer Pedersen.

Selv er el Ghaouti klar på hva han ønsker å bidra med: målpoeng.

– Ja, helt klart. Målpoeng er det jeg utelukkende kan bidra med. Jeg har alltid vært en målscorer, men det har blitt en del assist de siste årene også. Jeg liker å spille medspillerne mine gode, slår han fast.

Landslagsspiller i futsal

Omar el Ghaouti har også vist seg fram som futsalspiller. Så mange som 17 ganger har el Ghaouti spilt med det norske flagget på brystet for futsallandslaget.

Men også i "vanlig" fotball kan den nye Arendal-spilleren skilte med bra meritter. Omar el Ghaouti ble norsk juniormester med Stabæk i 2008. Han har også en fortid som proff i maltesisk fotball, for klubben Silema Wanderers.

