Travets første juniorvinner var fra Sørlandet

2020 ble innledet på strålende vis for sørlandstrener Johan Kringeland Eriksen. I Balder Odin har 25-åringen et svært spennende emne for unghestløpene.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Johan Kringeland Eriksen-trente Balder Odin ble landets første 3-årsvinner i 2020 da han vant på Klosterskogen lørdag. Foto: Hesteguiden.com

Brukergenerert innhold

Richard Ekhaugen, samfunns- og mediekontakt Sørlandets Travpark

Allerede fire dager inn i det nye året kunne trenertalentet Johan Kringeland Eriksen presentere sin første juniorvinner for sesongen, tre år gamle Balder Odin. Fra sin stall på Sørlandets Travpark har Kringeland Eriksen en spennende årgang på trappene, og lørdagens seier på Klosterskogen viste at 25-åringen gjør mye riktig i sin trenervirksomhet. Balder Odin var den første 3-åringen i landet som startet i 2020, og for en debut han leverte.

Et emne for storløpene

Balder Odin var satt i perfekt skikk før sin debut, og kusk Tom Erik Solberg kjørte til start med klare ambisjoner. Da favoritten G.G. Anna utfordret nedover oppløpet svarte sørlandshesten opp på erfarent vis, og inntrykket bar bud om at Kringeland Eriksen i 3-åringen har et kort for de store løpene utover i sesongen. Espen Edvardsen fra Froland eier Balder Odin sammen med sin far Øystein Edvardsen.

– Takk til Johan Kringeland Eriksen som har gjort en strålende trenerjobb og satt hesten i fantastisk skikk, skrev Espen Edvardsen, selv en framtredende trav-profil gjennom mange år, på Twitter etter at seieren var i boks.

Vinnertida ble 1.34,9/2100 meter.

Far og datter Kristen og Hege Fatland fra Rykene har satt 10 år gamle Torden Prinsen i toppskikk. Martine Finsand leverte varene fra sulkysetet. Foto: Hesteguiden.com

Prinsen i storform

Torden Prinsen satte sørlandsstandarden allerede i det innledende løpet på Telemark-ovalen lørdag. Sammen med Martine Finsand tok vallaken sin andre seier på de tre siste startene, og viste at far og datter Kristen og Hege Fatland fra Rykene har prikket storformen på 10-åringen. Finsand trykket til utvendig tidlig i løpet, fikk overta føringen og svarte siden opp storfavoritten Vestpol kongen på mesterlig vis. Vinnertida ble 1.29,2a/2100 meter.

Kjell Løvdal er både eier, oppdretter og trener av fire år gamle Uberg Lisa. Lørdag kusket han også selv da hoppa tok karrierens første seier Foto: Hesteguiden.com

Karrierens første for Løvdals hoppe

Kjell Løvdal sikret karrierens første seier for fire år gamle Uberg Lisa, som han selv er eier og oppdretter av. 63 år gamle Løvdal kjørte et perfekt taktisk løp bak Vegårshei-hoppa, og overtok føringen etter at 500 meter var kjørt av løpet. Vel i tet kontrollerte den dyktige sørlendingen løpet og kunne finkjøre de siste meterne inn til sikker seier. Vinnertida ble 1.32,6a/2100 meter.

Publisert: Publisert 6. januar 2020 10:19

Vil du skrive for Lokalsporten?

Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra nye skribenter velkommen. Ta direkte kontakt med Rune på 975 97 785