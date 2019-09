Håbestad sikret Jerv-poeng

NOTODDEN: Første omgang startet ganske passivt hvor Jerv ikke klarte å skape noen sjanser. Bortelaget hadde mye ball, men Notodden lå godt strukturert defensivt og vi klarte ikke tre ballen gjennom forsvaret. Vi prøvde å slå langt, men lyktes ikke med å vinne duellene. Notodden gikk opp i ledelsen 1–0 ved Henrik Gustavsen etter 28 spilte minutter, dette ble også resultatet til pause.

I andre omgang gikk vi rett i strupen på Notodden og kom til flere sjanser. I pausen bestemte Jerv-trener Arne Sandstø seg for å legge om formasjonen og gjøre et offensivt bytte. Håbestad kom inn og Hove gikk ut. Etter 55 minutter slo Håkon Suggelia en nydelig pasning inn bak forsvaret, den datt rett i foten på Håbestad som satte den sikkert i mål, og vi fikk endelig utligningen vi hadde jobbet for.

Vi fortsatte å trykke på, og var nære ved noen anledninger. Vi var desidert best og hadde hatt ballen omtrent fra start av andre omgang. Men etter 60 minutter ble kampbildet snudd på hodet. Suggelia fikk gult nummer to og måtte spasere tidlig i dusjen. Vi ble, etter vår mening, feilaktig redusert til timann. Notodden fikk kjenne litt mer på ball, men Jerv fortsatte å jobbe steinhardt. Kampen endte 1–1 og vi tok med oss ett viktig poeng hjem til Grimstad.

– Litt tam første omgang. Vi har mye ball, men klarer ikke å skape noe særlig. Mye det bedret seg første kvarteret i andre omgang der vi er det klart beste laget. Det røde kortet forandrer selvfølgelig kampen, og kortet ser veldig billig ut. Men gutta responderer godt og selv om vi er skuffet over å ikke ta tre poeng, så er det en god prestasjon å holde ut og ta med oss ett poeng når vi spiller så lenge med ti mann, sier Jervs assistenttrener «Mini».

Nå ser vi framover til neste helg. Da kommer IK Start på besøk. Still opp på Levermyr lørdag 5. oktober klokka 15:30, årets høydepunkt!

PS! Jerv ligger på 9. plass i 1. divisjon med 33 poeng etter 25 kamper.