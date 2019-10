Andreas Løvdal fra Åmli opplever stor suksess i Sverige. Tirsdag denne uka tok 23-åringen årets sjuende kuskeseier da han vant på den svenske hovedstadsbanen Solvalla. Hesteguiden.com

Sørlending mot toppår i Sverige

Andreas Løvdal fra Åmli nyter stor tillit på stallen hos suksesstrener Jørgen Westholm i Sverige. Som kusk går nå 23-åringen mot sitt beste år i karrieren.

Richard Ekhaugen. Samfunns- og mediekontakt ved Sørlandets Travpark

I går 15:00

Som sønn til den dyktige travtreneren Kjell Løvdal er Andreas Løvdal arvelig belastet. Valget var da heller ikke vanskelig da yrkeskursen skulle stakes ut, men 23-åringen fra Åmli valgte å se utenfor Norges grenser da han skulle skaffe seg erfaring.

Nye roller

Etter å ha fullført sin travutdannelsen på Wången i Sverige, har Løvdal junior jobbet hos stortrenere som Jerry Riordan og Timo Nurmos. Tidligere i vår skiftet han beite, og har i et halvt års tid jobbet for suksesstreneren Jørgen Westholm i Sala, cirka halvannen times kjøring nordvest for Stockholm.

– Jeg er ganske så fornøyd med rollen jeg har i Team Westholm, her har jeg blant annet litt mer ansvar for personal enn jeg har hatt tidligere. I tillegg skor jeg en del mer, og det er ikke til å komme unna at det blir en del møkking av bokser, forteller Løvdal med et skjevt smil.

Trening framfor kusking

Tilliten fra arbeidsgiver Westholm gjør også sitt til at sørlendingen får sine sjanser i sulkysetet. Tirsdag denne uka tok 23-åringen årets sjuende kuskeseier da han loste stallhesten Barney Granit inn til seier på den svenske hovedstadsbanen Solvalla. Tidligere år har ikke Løvdal vunnet flere enn tre løp under én sesong.

– Kicket jeg får av å kjøre løp er avgjørende for at jeg holder på med travsporten, men jeg ville ikke vært foruten trenerbiten. Måtte jeg velge mellom kuskejobben eller treneryrket, ville jeg utvilsomt valgt sistnevnte. Det gir meg mye mer å trene fram hestene, det å gjøre hele jobben fram mot storløp. Tidligere var det bare det å kjøre løp som gjaldt, men trenerbiten er bare blitt viktigere og viktigere, understreker Løvdal.

Skal gjøres ordentlig

Selv etter flere år på andre siden av grensen er ikke Løvdal junior helt klar for å vende nesten hjemover enda.

– Det kommer jo selvfølgelig helt an på sjansen man får, tilgangen på hester og hesteeier er avgjørende. Jeg er helt klar på at om jeg skal dra i gang egen trenervirksomhet, skal jeg gjøre det ordentlig, påpeker travtalentet Andreas Løvdal.