Lindland kjører for ny Porsche-triumf

Regjerende mester i Pro Am-klassen Roar Lindland (42) fortsetter i Porsche Supercup også i 2020.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Roar Lindland fra Lyngdal (sittende på biltaket) jubler på dette bildet fra i fjor sammen med team og støttespillere etter sammelagtseieren i ProAm-mesterskapet i Porsche Supercup. Foto: Porsche

Brukergenerert innhold

Team Roar Lindland

På grunn av koronaviruset er det imidlertid uvisst når sesongen starter.

– Det er deilig å ha alt klart foran sesongen, og jeg er klar til å forsvare sammenlagtseieren i ProAm-klassen fra i fjor. Teamet og jeg arbeider godt sammen, og jeg er heldig som også i år har fått med meg dyktige samarbeidspartnere, noe jeg er veldig takknemlig for, sier Lindland, som fortsetter for det franske teamet Pierre Martinet by Alméras.

Spennende teamkamerat

Som teamkamerat får han Porsche junioren-Ayhancan Guven, som er av favorittene til å vinne Porsche Supercup totalt. Mens Roar Lindlands mål er å vinne ProAm-mesterskapet for tredje år på rad.

Nytt fra i fjor er at lyngdølen i år kun skal satse på Porsche Supercup.

– Jeg har tidligere kjørt i den franske Porsche Cup’en samtidig med Supercup, og de siste par årene har jeg kjørt i Carrera Cup Scandinavia. Det har vært utrolig morsomt å være tilbake, og det er et bra mesterskap med svært høyt nivå. Jeg har vunnet løp og havnet på pallen i dette mesterskapet sammenlagt, men har nå bestemt meg for å kun prioritere Supercupen.

Utsatt start

Opprinnelig skulle årets første løp kjøres sammen med Formel 1 på Zandvoort i Nederland i mai, men både dette løpet og Spania Grand Prix er utsatt. Samtidig er Monaco Grand Prix avlyst. Nå ser det ut som det første løpet blir på Red Bull Ring i Østerrike så seint som 5. juli, men det kan også bli tidligere, ettersom sesongen nå vil endre seg fra opprinnelig plan og at disse løpene kommer inn seinere på kalenderen.

– Koronaviruset må vi ta på alvor, og jeg støtter alle avgjørelsene for å forhindre spredning. Samtidig håper jeg at det ikke tar for lang tid før sesongen kommer i gang og at vi får kjørt så mange løp som mulig, men viktigst av alt at ting er tilbake i ett normalt gjenge fortest mulig og om vi er heldige kanskje like fort som det kom, avslutter Roar Lindland.