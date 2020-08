Roar Lindlands tredje strake seier

Etter helgas triumf har lyngdølen Roar Lindland en solid ledelse i Porsche Supercup Pro Am.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Roar Lindland har nå tre førsteplasser og en andreplass etter fire av åtte kjørte løp i Porsche Supercup Pro Am. Foto: Porsche

Brukergenerert innhold

Team Roar Lindland

Den første halvdelen av årets sesong har gått glimrende for Lindland. Det ble imidlertid litt dramatikk i det første løpet i Østerrike da feil på en bremsekloss som viste seg å være ødelagt rett før start. Roar måtte da starte fra depotet, men klarte likevel å berge en andreplass i Pro Am-klassen.

Bedre skulle det gå i det neste løpet, som også gikk på Red Bull Ring i Østerrike. Da ble det seier i Pro Am-klassen, noe Roar fulgte opp med en ny seier på Hungaroring i Ungarn helgen etter. Så ventet en helgs pause, før sirkuset sist helg tok turen til Silverstone i Storbritannia. Og også der ble det seier, og nå leder Roar Pro Am-klassen med god margin før de fire siste løpene som innledes med et nytt løp på Silverstone, før det blir løp i Spania, Belgia og Italia.

Foto: Porsche

Det var lenge usikkert om og når sesongen i Porsche Supercup skulle starte, da all motorsport ble satt på vent på grunn av koronapandemien i vår. Heldigvis er Porsche Supercup en offisiell supportklasse til Formel 1, og dermed var faktisk Supercupen et av de første internasjonale racingmesterskapene som kom i gang allerede i juli.

Uten tilskuere

– Årets sesong blir likevel spesiell. For det første kom den seint i gang med kjøringene og testene, og den skal også avsluttes tidlig. Det blir en komprimert sesong med åtte løp kun i Europa. Løpene går kun med mediene og tv produksjon og uten tilskuere, og det er strenge smitteverntiltak når vi er på banene, forteller Roar Lindland.

Foto: Porsche

Alle som er på Formel 1-løpene må testes jevnlig for Covid-19 og vise til negative testresultater. I tillegg brukes det munnbind, og det er egne soner for hvor man kan oppholde seg og ikke. Så langt har dette fungert veldig bra, og av de over 15. 000 koronatestene som er utført på førere og personell som er involvert, i forbindelse med F1-løpene har det kun vært tre positive testresultater.

Foto: Porsche

Reisene er mest risikable

– Jeg gjør også alt jeg kan for å holde meg frisk, og ikke usette meg for noen unødvendig risiko. Det mest risikable sånn sett er reisene, og det går heller ikke så mange fly som vanlig, så det blir litt mer styr enn jeg er vant til. Men det viktigste er at sesongen er i gang. sier Lindland og legger til:

– Jeg er veldig fornøyd med egen kjøring så langt i år, og tempoet har vært bra, spesielt på kvalifiseringene. I løpene har jeg kjørt taktisk, fokusert på å ikke gjøre en minste feil og komme i mål. Det er mange fighter som jeg rent taktisk må styre unna ettersom mitt mål er å vinne Pro Am. Men om vi fortsatt klarer å utøke ledelsen mot slutten av sesongen, tåler vi å ta mer risiko.