Rallycrossføreren Sivert Svardal viser fram prisen på 300.000 kroner han vant lørdag kveld. Norges Bilsportforbund

Sivert Svardal vant Bilsporttalentet 2019

Sivert Svardal (18) fra NMK Konsmo vant prisen som Bilsporttalentet 2019 under Norges Bilsportforbunds årlige bilsportgalla lørdag.

Helt siden den omfattende konkurransen ble avholdt over to dager i midten av september, har både Sivert og hans fire konkurrenter måttet vente tålmodig på juryens avgjørelse. Lørdag ble den offentliggjort, under Norges Bilsportforbunds årlige bilsportgalla. Da kunne rallycross-føreren fra Sørlandet motta den gjeve premien til en verdi av hele 300.000 kroner.

Bilsporttalentet er den mest omfattende og prestisjefylte talentkonkurransen i norsk motorsport. Blant alle bilsportsutøvere mellom 15 og 21 år blir fem finalister plukket ut. Finalistene ble testet over to dager på Vålerbanen i september.

Under konkurransen på Vålerbanen kjørte deltakerne både speedcar, gokart, bilcross og Porsche GT4 Cayman. De konkurrerte i en tøff fysisk test der både løping og andre øvelser inngikk. De ble også vurdert for måten de presenterte seg selv på for juryen og hvordan de klarer seg i en situasjon med TV-intervju. I tiden fra finalen og fram til i dag har de fem levd i stor spenning.

Juryen hadde ingen lett oppgave. De var fem godt forberedte finalister som alle holdt uhyre jevnt og høyt nivå. Den juryen til slutt mente kom best ut av alle i de krevende testene, og viste størst framgang under årets konkurranse, var altså Sivert Svardal.

Sivert Svardal sammen med de øvrige nominerte til prisen, som var Jacob Lyseng ( (17) i rally fra NMK Hønefoss, Ola Nore Jr. (18) i rally fra NMK Modum & Sigdal, Sindre Setsaas (21) i racing fra NMK Rennebu og Edward Sander Woldseth (818) i racing fra KNA Varna. Norges Bilsportforbund



Sivert Svardal er arvelig belastet og langt fra den første Svardal fra Konsmo som har hevdet seg på rallycrossbanen. Han har erfaring også fra gokart og bilcross, og har kjørt rallycross på EM-nivå. I fjor tok han NM-gull i klassen Supernasjonal 1601–2000 ccm med en Mazda RX8, og i år endte han på sølvplass i samme klasse med samme bil.

Sivert Svardal er en del av juniorlandslaget til Team Norway, og neste år er planene klare for EM-kjøring i rallycross igjen.

Fakta Tidligere vinnere: 2007: Pål Varhaug, NAF Motorsport Gjesdal 2008: Thomas Eidjord, KNA Varna 2009: Marius Aasen, NAF Motorsport Asker & Bærum 2010: Andreas Bakkerud, NMK Bergen 2011: Øystein Helgheim, KNA Nordvest 2012: Dennis Olsen, KNA Varna 2013: Henrik Furuseth, NMK Gardermoen 2014: Thomas Bryntesson, NMK Trøgstad 2015: Henrik M. Krogstad, KNA Nordvest 2016: Mads Emil Siljehaug, KNA Lillehammer Msp 2017: Theodor Olsen, NMK Solør 2018: Emil Heyerdahl, NMK Trøgstad

