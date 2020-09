Grane-kvartett på landslagssamling

Disse fire Grane Arendal-spillerne er tatt ut på samling med tre ulike landslag.

Karin Steen (f.v.), Albena Pelaj, Line Rusten og Fanny Skindlo er Granes representanter på de ulike landslagssamlingene. Foto: Ingunn Håkedal

Fanny og Karin er på samling med Ungdomslandslaget (LK02) på Gardermoen fra 28. september til 4. oktober, og Line er på samling med Juniorjentene (LK00) i Kristiansand fra 28. september til 3. oktober. Albena er 04-modell og skal på samling med Jentelandslaget (LK04). Den samlingen med KL04 er utsatt inntil videre pga. covid-19, men uttaket står.

Fanny Skindlo melder følgende:

– Det er veldig gøy å få være på samling igjen. Det var lenge siden sist, så utrolig hyggelig å møte alle jentene og trenerne! Jeg gleder meg til en innholdsrik og spennende uke.

– Det er morsomt å være tilbake i en spillergruppe med jevnaldrende. De fleste av oss spiller seniorhåndball til daglig, derfor er det veldig gøy å teste ut nivået mot nye og gamle kjente.

Line Rusten følger opp:

– Det er selvsagt veldig gøy å få muligheten til å dra på samling med jentene igjen ettersom det er lenge siden sist. I tillegg er det kjempegøy å være med i vurderingen til et mesterskap som skal spilles i desember.

Jeg holder meg skadefri, og er motivert for både klubbhåndball og landslag, og samtidig tar jeg med meg flere erfaringer i sekken hjem.

Grane har startet sesongen litt ujevnt, men vi tar et steg videre for hver trening og blir stadig mer samspilt. Jeg tror prestasjonene og resultatene vil komme framover i sesongen!

Karin Steen sier følgende om landslagssamlingen og om Grane Arendals sesongstart.

– Vi har hatt mye bra trening med laget, både håndball og fysisk, så jeg føler formen dermed er nokså bra nå. Til tross for et litt uheldig tap i første seriekamp, føler jeg laget har kommet godt i gang med serien og at vi kan heve oss i divisjonen. Vi har nemlig hatt mye fokus på spillerutvikling og forsvar, noe jeg tror har vært veldig positivt for å utvikle meg som håndballspiller det siste halvåret.