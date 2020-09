Storspill av ØIF-målvakt reddet poeng

Kristijan Jurisic leverte en strålende kamp mot Bækkelaget og ble kåret til bortelagets beste etter søndagens uavgjorte bortekamp.

Kristijan Jurisic var både høyt og lavt da ØIF Arendal spilte 23-23 borte mot Bækkelaget i søndagens eliteseriekamp. Foto: ØIF Arendal

ØIF Arendal ledet 13-10 ved pause, men måtte nøye seg med uavgjort. Målvakt Kristijan Jurisic mener at gjestene ikke var gode nok i ankomstfasen og hadde uflaks i de avgjørende situasjonene.

Han oppsummerer kampen med at ØIF Arendal hadde store problemer i ankomstfasen og at de gule og blå for Østlandet gjorde det vanskelig.

– Vi mangler noe i ankomstfasen, vi får det bare ikke til å stemme. Det blir fort mye stress og gjør noen dumme feil. I tillegg så er vi jo uheldig, men vi kan ikke skylde på det. Vi må skape vår egen flaks og ikke overlate det til tilfeldighetene, sier han.

Hva syntes du om dine personlige bidrag i kampen?

– Tja, det var vel greit nok. Vi slapp bare inn 23 mål, men jeg fikk også god hjelp fra forsvaret. Vi sto veldig godt bakover.

Er du fornøyd med ett poeng?

– Det er ett poeng mer enn hva vi hadde tidligere i dag. Det er også ett poeng mer enn vi fikk med oss herfra sist, avslutter Kristijan Jurisic.

ØIF Arendal ligger nå på fjerdeplass i eliteserien, med fem poeng på tre kamper. Ubeseirede Elverum topper med åtte poeng på fire kamper.

ØIF Arendal-statistikk fra søndagens eliteseriekamp. Foto: Skjermdump fra handdball.no