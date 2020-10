Mette Fidje med storeslem

Kristiansanderen Mette Fidje (22) vant alle tre løpene i årets Norsk Enduro Super Serie.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Enduroføreren Mette Fidje i aksjon i terrenget i Rudskogen sist lørdag. Foto: Simen Bekjorden

Brukergenerert innhold

Anders Hørtvedt Kvenna.net

– Jeg er kjempefornøyd med at jeg har vunnet samtlige løp i årets sesong, sier Mette Fidje.

Sist helg reiste hun med familie og kjæresten til Rudskogen for å kjøre den siste runden i Norsk Enduro Super Serie (NESS).

Forberedte seg godt

– Vi gikk gjennom den 6,5 kilometer lange løypen fredag og var veldig positivt innstilt før løpet dagen etter. Dette var et løp som skulle passe meg bra ettersom jeg har bakgrunn fra trial. Det var en del vanskelige hinder og skogspartier vi skulle forsere og jeg gledet meg, forteller Mette og legger ut om selve løpsdagen:

– Det var en krevende dag, med flere krasj med påfølgende tekniske problemer. Jeg klarte å komme meg gjennom løypa og inn til området hvor vi hadde verktøy for å gjøre de mest nødvendige reparasjoner. Jeg kom meg raskt ut i løypa igjen for å kjøre nye runder. Jeg er kjempefornøyd med at jeg klarte å kjempe meg gjennom løypa med det passende navnet «Marerittet», med en varighet på 2,5 timer. Jeg gjorde det jeg liker best, kjøre motorsykkel så fort jeg kan, og til slutt var det nok til å ta seieren for løpsdagen og for hele NESS-serien.

Ble heiet fram

Fidje vant også de to første løpene i serien, som var kalt Tiurleiken og Flittig Grand National. Det skulle i utgangspunktet vært ett løp til (Kongsberg Grand National), men koronasituasjonen gjorde at det ikke ble gjennomført.

– I samtlige løp i denne serien har det møtt opp bekjente som har stått og heiet meg frem i løypen. Det er utrolig gøy og gir en ekstra motivasjon når jeg kjenner at jeg begynner å bli sliten, understreker Fidje.

Kenneth Bang, som i likhet med Fidje kjører for Kristiansand Enduro, er en av drivkreftene bak NESS. Han vant også sammenlagt i sin klasse, 30–39 år.

Håper på vekst

– Norsk Enduro Super Serie er laget for å fremme løpsglede både for arrangør og for utøverne. Tross årets situasjon som har begrenset arrangementene, ser vi en stor vekst fra i fjor. Vi gleder oss til neste sesong hvor vi sikter på å kunne gjennomføre fem løp i serien, sier Bang.

Til sammen var det over 360 starter, fordelt på ca. 280 ulike deltakere i NESS i år, en god oppgang fra i fjor. Dette gjør NESS til Norges største enduroserie, noe som tyder på at formatet med aldersdelte breddeklasser faller i smak.

Les også:

Derfor smakte NM-gullet ekstra godt