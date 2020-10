Styrkeuka 2020 – slik blir du hverdagssterk

Helsedirektoratet ønsker å rette oppmerksomhet mot betydningen av styrketrening og ønsker å inspirere til enkel og regelmessig trening, gjennom den årlige styrkeuka.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

«Uansett alder vil styrketrening være viktig, og enda viktigere er det for eldre personer», skriver Einar Vassbakk Svindland (34) i dette innlegget. Han er utdannet naprapat og jobber som trener ved Spicheren treningssenter og ved Olympiatoppen sørvest. Foto: Shutterstock (illustrasjonsbilde)

Brukergenerert innhold

Einar Vassbakk Svindland

Tidligere har jeg skrevet om hvordan du kan etablere vaner og starte med regelmessig fysisk aktivitet, og om hvor lite som skal til for forbedret helse. Derfor treffer helsedirektoratets styrkeuke bra i rekken av poster. De ønsker å sette en agenda med emneknaggen #hverdagssterk.

Helsedirektoratet ønsker å rette fokus mot styrketrening som aktivitetsform. De slår et slag for lavterskelaktivitet og de psykiske og fysiske gevinstene vi får gjennom styrketrening. Du kan enkelt følge emneknaggen #hverdagssterk for å få inspirasjon til hvordan du kan implementere aktivitet i din hverdag. I denne posten ønsker jeg å gi mitt bidrag til hvordan du kan bli #hverdagssterk.

Teksten er hentet fra Helsedirektoratet. Foto: Joakim Bjerk

Styrketrening er via sosiale medier dessverre oftest knyttet til utseende og skjønnhet, men vi bør heller legge fokuset på helse og funksjon. Det er viktig at mediene, influensere og treningsaktører nå er med Helsedirektoratet, slik at vi sammen kan endre fokus bort fra det overflatiske og heller se på det som faktisk betyr noe. Effektene styrketrening har er mange, og i bildet under vil du se noen av tilstandene fysisk aktivitet kan hjelpe på.

Teksten er hentet fra Helsedirektoratet. Foto: Joakim Bjerk

Vi vet at styrketrening er viktig for å opprettholde muskelstyrke og at det er bra for bein og leddhelse. Uansett alder vil styrketrening være viktig, og enda viktigere er det for eldre personer. Personer som ikke trener styrke eller utfører aktiviteter som setter krav til styrke, kan redusere muskelmassen med omtrent 0,5 kilo muskelmasse per år fra de har passert 50 år. Ved å drive med styrketrening kan du motvirke dette, og det kan ha positive virkninger på en rekke tilstander som er vist i bildet over, og ikke minst fysisk funksjon i hverdagen. Generell livskvalitet hos voksne og eldre vil også bli bedre ved fysisk styrketrening og fysisk aktivitet.

Det er ikke mye som skal til, og alt er bedre enn ingen ting. Det er viktig å vite at dersom man starter på null, så vil all aktivitet gi positiv effekt og da kan selv de enkleste kroppsvektøvelser og eller bruk av vannflasker være tilstrekkelig som belastning i starten av treningen. For dem som har mer erfaring og bakgrunn fra trening vil det være behov for mer ytre belastning når du skal trene, men anbefalt gjennomføring er den samme.

Teksten er hentet fra Helsedirektoratet. Foto: Joakim Bjerk

Øvelseseksemplene i bildet over er rettet mot dem som ikke har noen erfaring med styrketrening og ment som en start. Dersom du trenger veiledning, hjelp og motivasjon til å komme i gang med styrketrening så anbefaler jeg å kontakte en trener eller terapeut som kan sette opp et konkret forslag til deg, som er tilrettelagt dine behov.

Nå har du muligheten å starte med din styrketrening. Grip sjansen og la deg inspirere av styrkeuka og bli #hverdagssterk du også.

Les om styrkeuka 2020 her

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32564299/