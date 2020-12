Sørlandsklubb fikk gjev pris

Arendal og Grimstad Rideklubb fikk nylig prisen «Årets arrangør sprang».

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Heder og ære, plakett og et flott hinder følger med utmerkelsen som nylig er tildelt Arendal og Grimstad Rideklubb. Foto: Rebecca Ballestad-Mender/Norges Rytterforbund

Brukergenerert innhold

Rebecca Ballestad-Mender Norges Rytterforbund

Folket har talt med sine nominasjoner og juryen har tatt sin avgjørelse. Prisen fra vårt sportsutvalg i sprang som Årets arrangør går til Arendal og Grimstad Rideklubb.

Også i år har AGR arrangert mange stevner både for topp og bredde. Og de har arrangert stevner for voksne hester og unge hester, som Breeders-finalen.

AGR tok på seg INM junior på kort varsel og det var imponerte hvordan de arrangerte stevnet innenfor smittevernrestriksjonene under INM junior.

I år har dette med å utpeke Årets arrangør sprang unektelig vært noe spesielt. Avlysninger, utsettelser, retningslinjer og regler lokalt og nasjonalt – koronapandemien har snudd mange ting på hodet for våre arrangører. Men pandemien har også fått fram hvor løsningsorienterte og dyktige våre klubber er. Utfordringer er blitt håndtert, stevner har blitt arrangert – rytterne har fått utfolde seg i Norges beste sport til tross for pandemien.

Mange gode kandidater

Hvert år deler NRYFs sportsutvalg sprang ut prisen «Årets arrangør sprang» som en honnør for det gode arbeidet som gjøres for sporten ute blant klubbene. Heder og ære, plakett og et flott hinder følger med utmerkelsen. Alle kan nominere den de synes fortjener denne prisen. Oppslutningen om årets nominasjon var stor, og den nedsatte komiteen som hadde juryoppdraget hadde mange gode kandidater på listen. Komiteen besto av Thea Backe Jansen fra sportsutvalget sprang sammen med Marianne Lensebråten, Carl Fredrik Heltzen og Karoline Gleditsch.

Foto: Rebecca Ballestad-Mender/Norges Rytterforbund

– Med så mye fantastisk innsats rundt om i landet har det virkelig ikke vært enkelt å plukke ut én av alle de nominerte klubbene. Me en vinner er det: Arendal og Grimstad Rideklubb har utmerket seg – enda en gang, påpeker Thea Backe Jansen.

Flittig arrangør

Arendal og Grimstad må sies å være en stayer når det kommer til å arrangere sprangstevner og har innkassert denne tittelen før. Klubben er for øvrig også flittige arrangører av dressurstevner og har også tatt opp hansken når det gjelder voltige. Men det er nok først og fremst som en arrangør av stevner over hinder klubben virkelig setter sitt store avtrykk på sporten – og det har de også gjort i 2020.

– Også i år har de arrangert mange stevner både for topp og bredde, og i år bidro de ekstra ved å stille opp på kort varsel som arrangører av Innendørs NM for juniorer, der også finalen i Kingsrød Grand Prix Cup og Mariero Pony Trophy fulgte med. Stevnet holdt, som vanlig, høy standard, og de utmerket seg med hvordan de klarte å arrangere mesterskapet innenfor de gjeldende smittevernrestriksjonene, fastslår Thea Backe Jansen.

Mathilde Kalland i aksjon. Foto: Rebecca Ballestad-Mender/Norges Rytterforbund

– Klubben jobber ellers kontinuerlig for å oppgradere og forbedre anlegget sitt og det er generelt høyt nivå på alle deres arrangementer. De er alltid veldig imøtekommende og serviceinnstilte – og prikken over i-en er deres alltid like fantastiske kiosk, legger hun til.

Vi inspirere andre

Daglig leder i Arendal og Grimstad Rideklubb, Åse Mortensen, var den som nylig mottok nyheten om prisen.

Åse Mortensen, daglig leder i Arendal og Grimstad Rideklubb. Foto: Rebecca Ballestad-Mender/Norges Rytterforbund

– Wow, så kult, var den glade spontanreaksjonen over telefonen.

– Det er veldig hyggelig å bli satt pris på slik, og jeg håper at vi kan være til inspirasjon for andre klubber. Kan vi få det til, så kan andre få det til!

Utmerkelsen kom ganske beleilig også:

– Ja, dette var bare veldig god timing! Et nytt hinder, det er supert – vi skal oppgradere hele hinderparken neste år, så dette var bare helt, helt supert!