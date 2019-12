Denne gjengen kan ta juleferie som ubeseiret i 2. divisjon avdeling 2. Bak fra venstre: Mass Berg Johansen, Mina Pauline Gregersen, Anne Charlotte Rosenvold, Hanne Byklum, Linea Hovland, Stine Heier, Lisa Rognlid, Ingrid Vehusheia, Anne Linn Eriksen, Jørg Are Gjermundnes. Foran fra venstre: Fredrik Walderhaug, Milan, Helene Isachsen, Maja Nordseth Stokke, Ingvild Westersjø, Elisabeth Rosenvold, Camilla Hennig-Olsen, Lisa Nordseth, Martine Thorsen Foto: Randesund IL

Randesund vant sin 12. strake seier

I årets siste kamp kontrollerte serieleder Randesund inn til 39-26-seier mot Pors.

Fredrik Jæger Walderhaug Hovedtrener, Randesund IL

KRISTIANSAND: Lørdagens hjemmekamp mot Pors i Sukkevannhallen var en stor test for oss. Etter å ha brukt så mye tid inn mot å møte Våg, og i tillegg fått en drømmekamp mot dem, var oppgjøret mot Pors en enorm belastning mentalt på spillerne (og treneren). Jeg sa til spillerne at vi er et mye bedre lag enn Pors, men at det handler om én ting: å være klar mentalt når kampen kastes i gang.

Allerede fra starten merket vi fort at dette kom til å bli en kamp hvor vi kunne score mange mål. I løpet av kampen hadde vi 24 kontrings-/ankomstmål. Forsvaret vårt kom ikke opp på samme intensiteten som i Våg-kampen, og spillerne til Pors fikk skyte noen ganger for mye uten press. Til tross for en noe svakere forsvarskamp, var vi aldri truet. Vi ledet 19–14 til pause, og vant 39–26.

Vi fikk brukt samtlige spillere, og alle meldte seg på. Ingvild Westersjø scoret 11 mål på de 40–45 minuttene hun spilte og sto fram som en meget sikker kontringsspiller. I tillegg hadde målvaktene våre en redningsprosent på 45 prosen, noe som er meget solid.

Randesunds spillere i kampen mot Pors Foto: Skjermdump fra handball.no

Nå skal vi ha et par rolige treninger før jentene får et egentreningsprogram i jula som de skal følge over 11 dager, før vi starter opp igjen 30. desember. Vi har gjort jobben så langt med 12 av 12 seire, og har et godt utgangspunkt i forhold til å ta førsteplassen i avdelingen. Spillerne skal nå få en periode til å stresse ned, restituere kropp og sinn, og komme tilbake med masse energi og forhåpentligvis en bedre rustet kropp.

