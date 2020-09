Bli med på vandreturer!

Vi inviterer til en rolig rusletur i et av Kristiansands mest kjente og brukte turområder like ved byens sentrum. Her kommer man raskt ut i flott natur med mange godt tilrettelagte turveier og turstier.

Baneheia har også en spennende historie, som skriver seg helt tilbake til at kong Christian IV i 1641 bestemte at «her skal byen ligge». Kongen ga Baneheia til byens borgere. Området er siden blitt utviklet og forvaltet på utmerket måte. I dag er det parkvesenet i Kristiansand som står for dette.

Denne ettermiddagen tar vi turen rund de tre Stampene med kommunedirektør Camilla Dunsæd i Kristiansand kommune og daglig leder i Midt-Agder Friluftsråd, Per Svein Holte, som turledere.

Vi legger opp til en liten pause underveis, så ta gjerne med kaffe.

Lengde: Ca 3 km på turvei og sti

Område: Nord for Kristiansand sentrum

Møtested: Bak Tordenskjolds gate skole

Tid: Tirsdag 8. september kl. 17.30

Varighet: Maks 2 timer

Arrangør: Midt-Agder Friluftsråd og Kristiansand kommune

Se også Facebookarrangement