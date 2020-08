Jervs overtidsscoring reddet poeng

En scoring på overtid sørget for 1-1 i fredagens bortekamp mot Raufoss.

Til tross for sjansebonanza ble det med en scoring til hvert av lagene i fredagens 1. divisjonskamp. Foto: Jan Skaregrøm

Jerv gikk hardt ut på Nammo stadion og etter det var spilt to minutter hadde bortelaget allerede produsert to cornere, men begge forsøkene ble klarert. Etter det var spilt 19 minutter spilte Mafi en fin gjennombruddspasning, men en Raufoss-spiller var først på den og klarerte til en corner som Arne Sandstøs menn fikk noe ut av.

Innen det var spilt 35 minutter av 1. omgang hadde Jerv kommet til tre-fire store sjanser, men i avslutningsøyeblikket var gjestene ikke sterke nok denne kampen.

Sjansebonanza

Like etter sjansebonanzaen kom Raufoss hurtig i angrep. Etter litt klabb og babb fikk en Raufoss-spiller ballen på seks meter, men Jerv-målvakt Øvretveit var raskt nede og avverget. Like før pause var både Raufoss og bortelaget frampå igjen. Raufoss slo et hardt frispark inn i boks, og Øvretveit fikk slått til corner. Da Jerv to minutter seinere kom til en sjanse, gikk avslutningen utenfor mål. Lagene gikk til pause på stillingen 0–0.

Kun fem minutter ut i andre omgang gikk Raufoss opp i ledelsen 1–0. Jerv var ikke helt orienterte i feltet og Raufoss-spiller Owusu fikk stå alene å avslutte fra seks meter. Tre minutter seinere jublet Jerv for utligning da Pibe headet ballen i mål, men det ble vinket av for offside. Utover i omgangen fortsatte Jerv å skape sjanser, men også i denne omgangen manglet det på siste tredelen.

Overtidsscoring

Selv om det var mye stang ut for gjestene, fortsatte de å jobbe på. Og to minutter på overtid kom omsider utligningen. Daniel Aase fikk lagt inn i boksen og der sto Espen Knudsen og stusset ballen fint inn i lengste. Kampen endte dermed 1–1.

Jervs assistenttrener Jahn Robert Holmgren sier seg fornøyd med hva spillerne leverte, men skulle selvfølgelig ønske laget fikk med alle tre poengene hjem til Grimstad.

«Nekter å tape»

– 1. omgang var middels god. Vi skapte nok sjanser, mange store, og vi burde scoret og gått opp i ledelsen allerede i den. Selv om vi gjør en godkjent 1. omgang, er vi mer fornøyde med den andre. Vi produserer masse og presser Raufoss lave i banen, og vi tør å få ballen ned på bakken og spille. Når scoringen kommer så seint, så er vi fornøyde med å få med oss ett poeng. Vi nekter å tape, og det er veldig positivt, sa Holmgren etter kampen.

Etter ni kamper ligger Jerv på åttendeplass med 12 poeng. Allerede på mandag er det klart for ny kamp. Da er det serieleder Tromsø som kommer på besøk på Levermyr Stadion. Kampen spilles klokka 18.

