Fløy-scoring til liten nytte

Det hjalp lite at Kaj-Stian Apeland fikk nettsus i lørdagens 1-3-tap mot Notodden.

Kaj-Stian Apeland utlignet til 1-1, men Notodden scoret to ganger til i lørdagens 2. divisjonskamp. Foto: Fløy IL

NOTODDEN: Denne lørdagen vendte Fløy nesen mot Notodden til 6. runde i PostNord-ligaen. En glovarm ettermiddag ventet øyguttene da gradestokken viste 28 grader i den steikende sola.

Kampen åpnet med et tidlig straffespark til hjemmelaget da dommer dømte for hands i boksen etter fem spilte minutter. Jakob Ørsahl satte straffen i mål, og en tung åpning for Fløy var et faktum. Notodden fortsatte å ha ballen mest etter scoringen også. Det lugget litt for Fløy-guttene i varmen.

Etter drikkepause halvveis kom vi mer inn i kampen og de siste ti minuttene trykket vi Notodden bakover. På overtid kom utligningen. Et flott angrep der Sebastian Fredriksen la inn på bakerste til Kaj-Stian Apeland som tok ballen ned, dro av en mann og smelte ballen i mål. 1-1 og lagene var like langt. Dommer blåste av omgangen like etter scoringen.

Notodden rett i strupen

Andre omgang startet med et brak. Notodden gikk rett i angrep og scoret. Nok en gang var det leiesoldaten fra Molde, Jakob Ørsahl, som satte ballen i mål. Fløy var ikke på fra start. Notodden økte ledelsen etter timen var spilt, på dødball. Ballen ble slått inn i boks og Voilås headet Notodden opp i 3-1. Like etter scoringen foretok Fløy sitt første bytte, Christoffer Myhre gikk ut for Kristian Lien og formasjonsendring til 4-4-2.

Ny vannpause og nytt Fløy-bytte halvveis i omgangen, da Sebastian Fredriksen gikk av for Anders Hella. Fløy skapte mer og turte mer med ballen etter vannpause, og viste hva som bor i laget. Fine kombinasjoner og bra valg, men det resulterte ikke i mål. Med ti minutt igjen gjorde Fløy et dobbeltbytte der Dardan Dreshaj og Tobias Henanger gikk av og Sander Bergan og Daniel Eikeland kom innpå.

Slukøret

Tiden rant ut uten flere scoringer og Fløy må reise slukøret hjem uten poeng. Laget ligger nå på sjuendeplass i avdelingen med ni poeng på seks kamper. En kamp det bare er å legge bak seg og rette fokus nå mot kommende serierunde. Da tar vi imot Asker på Arkicon Arena søndag 23. august med avspark kl. 15.00.

Fakta Kampfakta Notodden - Fløy 3-1 (1-1) Mål: Jakob Ørsahl x2 og Jørgen Voilås (Notodden), Kaj-Stian Apeland (Fløy). Gult kort: Ørsahl, Voilås, Holmen (Notodden), Dekovic (Fløy). Fløy (4-3-3): Ante Knezovic - Matej Dekovic, Mats Holt, Johan Naglestad, Kaj-Stian Apeland - Mathias Grundetjern, Tobias Henanger, Christoffer Myhre - Andre Richstad, Dardan Dreshaj, Sebastian Fredriksen Benk: Andreas Olsvoll, Anders Hella, Ole Fredrik Thorsen, Sander Bergan, Daniel Eikeland, Jakob Hornnes, Kristian Lien.