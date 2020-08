Tjomsland-dominans i klasseløpskvalifiseringene

Øystein Tjomslands stallhester vant onsdag fire kvalifiseringsløp til klasseløpene på Bjerke.

Øystein Tjomsland fra Søgne kunne plassere åtte navn på sporvalgstavla til Derby-finalene onsdag. Den sørlandske stortreneren vant ikke mindre enn fire av kvalifiseringsløpene. Foto: Privat

Richard Ekhaugen, samfunns- og mediekontakt Sørlandets Travpark

Tjomsland er i ferd med å sette sine konkurrenter sjakk matt på norske travbaner. Det spørs om man noen gang har sett en trener dominere i større grad enn hva han gjør i norsk travsport for øyeblikket. År etter år får 49-åringen fra Søgne frem nye unghesttalenter som topper premielistene i Kriteriet og Derby i Norge og Sverige, de absolutt største løpene man kan vinne innen travsporten.

– Tjomslands fremganger er resultat av målrettet og systematisk arbeid over tid. Han er svært interessert i treningslære, leser mye om emnet og er heller ikke redd for å kontakte ekspertise på området for å utvikle sin filosofi, sier sportssjef på Sørlandets Travpark, Marianne Klepaker, som en forklaring til fremgangene.

Onsdag kvalifiserte den sørlandske stortreneren åtte stallhester til Derby-finalene på Bjerke. Fire av disse vant sine løp og i to av løpene ble det til og med en stalldobbel. I tur og orden vant Sjø Stjerna, Ness Tjo Fryd, Havglimt og Grisle Odin G.L. sine kvalifiseringsløp, og da dagen var omme, kunne Tjomsland plassere åtte navn på sporvalgstavla til finaleløpene.

Finalene går av stabelen på Bjerke lørdag 12. og søndag 13. september.