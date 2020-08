Sørlandstalenter måler seg mot Norges beste fotballjenter

Denne gjengen deltar denne uka på talentleir i Porsgrunn, sammen med de beste jentespillerne i alderen 14–16 år.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Bak fra venstre: Martine Trollsås Fenger fra Gimletroll, Idun Benestvedt Kydland fra Gimletroll og Ina Andresen fra Randesund. Foran fra venstre: Kamilla Bruhjell fra Flekkefjord og Lotte Egeland fra Flekkefjord. Ikke på bildet: Tiril Toft fra Lyngdal. Foto: Lønne Studio.

Brukergenerert innhold

Thea Rustad NFF og Equinor Morgendagens Helter

PORSGRUNN: Etter måneder med egentrening får Martine Trollsås Fenger og Idun Benestvedt Kydland fra Gimletroll, Ina Andresen fra Randesund, Kamilla Bruhjell og Lotte Egeland fra Flekkefjord og Tiril Toft fra Lyngdal endelig testet kreftene mot landets beste.

– En skikkelig motivasjonsinnsprøyting, er jentene enige i.

Etter flere måneder med isolasjon og egentrening er endelig Norges fremste unge spillere samlet med landslagsskolen på Equinor talentleir. På leiren får de håndplukkede jentene fra Sørlandet tett oppfølging fra Norges Fotballforbund.

– Det betyr utrolig mye for meg å få delta på talentleiren. Det gir masse inspirasjon og ikke minst masse motivasjon. På samlingene utvikler jeg meg som spiller både på banen og mentalt. Vi har et ekstremt godt samhold i troppen så det er alltid gøy å spille og lære mer om fotball med denne gjengen, sier Idun Benestvedt Kydland fra Gimletroll.

Etterlengtet samling

Talentleiren er et viktig samlingspunkt for å spre motivasjon og spilleglede blant talentene, men også for å drive systematisk talentutvikling slik at jentene kan ta steget opp til Norges A-landslag i Fremtiden.

− På talentleiren får spillerne utfolde seg blant de beste i landet, og jeg er imponert over nivået spillerne fra Sørlandet viser. Her er det lagt ned en vanvittig mengde innsats, og det er slike forbilder vi ønsker å heie fram til elitenivå, sier Cathrine Instebø, sponsorsjef Equinor Morgendagens Helter.

Høyaktuelle landslagsspillere

På leiren deltar rundt hundre av de mest lovende fotballtalentene i Norge: J15 og J16-landslaget, et skyggelandslag bestående av talenter som er høyaktuelle for landslagsspill på J15, og to tropper med spillere fra J14. Resultater de seinere år viser at norske u-landslag i alle årsklasser klatrer på de internasjonale rankingene. Håkon Grøttland, leder for spiller- og trenerutvikling i NFF, mener mye av grunnen til dette er langsiktig og målrettet arbeid med talentutvikling.

− De gode resultatene de siste årene inspirerer oss til å fortsette talentarbeidet, og vi er veldig glade for at vi også i år får gjennomført denne talentleiren. Etter en tøff tid med mye egentrening og lite lagspill for jentene, får de endelig den tette og gode oppfølgningen de fortjener. Disse jentene har en lovende framtid som fotballspillere, og vi forventer at flere av dem vil prestere på høyt internasjonalt nivå på sikt, sier Grøttland.

Talentleieren, som vanligvis går av stabelen i juni, er nøye tilrettelagt for å opprettholde smittevernreglene.