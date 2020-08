Slik tar du tak i dine dårlige vaner

Det er ikke nødvendigvis lett å endre sine dårlige vaner. Å starte med én av dem er derfor lurt.

Personlig trener Julie Rafoss (27) fra Vennesla har skrevet denne teksten. Foto: Privat

Julie Rafoss Personlig trener

Vi har alle én eller flere dårlige vaner, eller laster som jeg liker å kalle dem. Vaner oppstår på grunnlag av behov vi har av forskjellige slag, og det er alltid en grunn til at vi velger det vi gjør. Heldigvis går det likevel an å legge fra seg dårlige vaner og erstatte dem med noe bedre!

En ting som er lurt å tenke på når man ønsker å gjøre positive endringer, er at det er lurt å ta en ting om gangen. Det er ikke nødvendigvis lett å endre noe man gjør daglig. Å starte med én ting er derfor veldig lurt. Velg deg ut én spesifikk ting du vil endre og ha fokus på det.

La oss si at du gjerne vil slutte å spise søtsaker på kvelden.

Hvor begynner vi?

1. Du bør først og fremst begynne med å finne ut hvorfor du føler behov for å spise søtsaker på kvelden. Hva forbinder du vanen med? Avslapping, avkobling, belønning, noe annet eller kanskje en kombinasjon? Prøv å tenke ut noe du kan erstatte det med og oppnå det samme. Da anbefaler jeg å finne noe som ikke er relatert til mat eller noe spiselig. Et eksempel kan være å gjøre en aktivitet du liker. Lese en bok, strikke, løse sudoku, puslespill eller fargelegging for eksempel. Når behovet ditt blir dekket, er det mye enklere å velge nye metoder og gå bort ifra den gamle vanen.

Foto: Privat

2. Avledning. Om man lar seg avlede av noe er det enklere å glemme godteriposen i skapet. Avledning kan bety så mangt, men ofte kan det være effektivt å fjerne seg fra stedet hvor du har søtsakene liggende (eller å ikke ha dem liggende i det hele tatt). Pleier du å slappe av på sofaen etter jobb, bare noen få skritt fra kjøkkenet? Prøv å finne en annen plass i huset eller utenfor. Et nytt sted gir gjerne andre assosiasjoner, noe som også gjør det lettere å bryte det negative handlingsmønsteret.

3. Tilgjengelighet. Når punkt 1 og 2 er avklart, kan du bestemme deg for å fjerne fristelsene. Det er ingen fornuftig grunn til at man skal ha søtsaker i skapene. I «beste fall» vil det bare føre til at du må jobbe enda hardere med viljestyrken i svake øyeblikk. Forbehold innkjøp av søtsaker til når du skal spise det og i de mengdene du faktisk skal spise den dagen. Det er noe sant med uttrykket «out of sight, out of mind». Det føles kanskje ikke slik i starten når du romsterer vilt rundt i skapene etter noe å tygge på, men på sikt vil det ha god effekt. Å ha det tilgjengelig, gjør det i hvert fall vanskeligere, det er helt sikkert!

Foto: Privat

4. Sett deg kortsiktige delmål. La oss si at én uke uten småspising av godis kan være ditt første delmål. Kryss gjerne av for hver dag du klarer det. Det fine med kortsiktige mål er at det er veldig avgrenset hvor lenge du må fokusere. Etter første uka kan du bestemme deg for en ny uke eller en toukers periode om du motiveres av det. Kortsiktighet gjør at det virker mer overkommelig og gjennomførbart.

Husk at nye vaner skaper ved å ta et godt valg av gangen, én dag av gangen!

