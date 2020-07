ØIF Arendal trakk storlag

ØIF Arendal møter svenske Kristianstad i EHF European Leagues første kvalifiseringsrunde.

– Det er en drømmetrekning for oss. Å få et av Sveriges beste lag, sier ØIF Arendal-trener Marinko Kurtovic etter tirsdagens trekning. Foto: ØIF Arendal

Simen Moesgård ØIF Arendal

– Kristianstad er kanskje den største nordiske klubben. Et fantastisk hjemmepublikum og legendarisk arena. Dette gleder vi oss til, sier ØIF Arendal-trener Marinko Kurtović etter tirsdagens trekning.

– Bare treneren til Kristianstad, Ljubomir Vranjes, er verdt en besøk i hallen. En skikkelig svensk håndball-legende, fortsetter Kurtović.

Vranjes debuterte på det det svenske herrelandslaget i 1996 mot Japan. Han fikk til sammen 164 kamper, scoret 451 mål og vant tre EM-gull (1998, 2000, 2002), ett VM-gull (1999), to VM-sølv (1997, 2001) og ett OL-sølv (2000). Ikke rart det nesten er tårer i øynene på kroat-svensk-norske Kurtović.

– Kristianstad er et stjernespekket lag. Med både islandske og svenske landslagsspillere. Det er en drømmetrekning for oss. Å få et av Sveriges beste lag. De har spilt Champions League i år etter år. Og selv om det har vært en liten nedadgående kurve siste sesongene, er det en virkelig storklubb vi får på besøk.

Kurtovic er klar på at det store favorittstemplet er i gult og blått.

– Ingen tvil Kristianstad er stor favoritt. Kanskje 70 prosent mot våre 30 prosent. Kristianstad har Sveriges beste håndballarena med plass til rundt 5000 tilskuere. De har det beste publikum i svensk håndball og en gjennomsnitt på rundt 4 500 tilskuere.

ØIF-spiller Kristian Rammel sier at det svenske storlaget Kristianstad er en svært tøff trekning, men at han likevel er positiv på at ØIF Arendal gutta kan ta seg videre til 2. kvalifikasjonsrunde.

– Det er en veldig tøff trekning. Vanvittig stor hjemmebane med mye fans. Det blir en ordentlig heksegryte visst det blir publikum til stede. Men vi visste trekningen ville bli tøff uansett hvem vi hadde fått, så vi vil si oss fornøyd med Kristianstad.

Slik spilles kampene:

29.-30. august borte

5.-6. september hjemme