Tobienborg old boys, en glad gjeng som feirer seriegull. Bak fra venstre: Kenneth Follerås, Martin Sletten, Inge Møretrø, Kåre Klingenberg, Svein Salvesen, Jarle Olsen. Foran fra venstre: Chris Peter Grasaas-Albrecht, Viesna Kim Chau, Trygve Waldeland, Magnus Larsen, Arne Sund, Ole Einar Aas. Privat

Tobienborgs sjuende strake KM-tittel

Langsiktig talentarbeid lønner seg alltid!

Magnus Larsen, Tobienborg FK

For mindre enn 30 minutter siden

M34-serien i Agder har gjort opp og blitt ferdig for i år. Selv om det i skrivende stund er en hengekamp igjen, så regner vi serien for ferdigspilt nå. Og gamlegutta fra Tobienborg FK leverte i år igjen! Nå har det blitt sju kretsmesterskap på rad for kameratklubben fra Lund.

Serien var ganske jevnspilt fram til sommerpausen. 10. juni var det en tøff batalje mellom Tobienborg og Just på Kristiansand stadion. Just ledet 2–0 og 3-2, men skuddfoten til Marius Grønvold reddet biene fra Lund. 3–3 på et nydelig langskudd, sekunder før slutt. Var det årets mål? Kanskje. Litt ekstra gøy at Marius scoret på bursdagen sin. For øvrig har det blitt mange flotte mål på langskudd i år. Både Ole Einar og Chris Peter har prikket inn fulltreffere i krysset fra langt hold, så kampen om tittelen “årets mål” blir ekstremt hard i 2019.

Etter pinse gikk resultatene i toppkampene Tobienborgs vei. Først ble det seier 6–4 mot Tigerberget i slutten av juni. Så ventet to tøffe kamper mot Torridal, som begge endte med Tobienborg-seier, henholdsvis 5–1 og 4–2. Litt temperatur ble det også i disse kampene, noe vi tolker som et sunnhetstegn for de godt voksne fotballguttene. Litt testosteron må man ha for å klare seg i livet. Røde kort og kjefting er sunne tegn på at vinnerinstinktet og kampinstinktet fortsatt lever. Oldboys-fotball har definitivt sin sjarm.

Mot slutten av sesongen ble det en komfortabel poengmessig avstand ned til de neste lagene på tabellen. Lagleder Inge Møretrø er fornøyd med sesongen, og da er vi glade, alle sammen. For er det noe vi ikke vil, så er det å skuffe Inge.

Tobienborg old boys er en fin gjeng som har det moro med fotballen. Vi er samspilte, og har spilt mange år sammen. Vi gleder oss til kampene, og klarer stort sett alltid å beholde godt humør og spilleglede. Det er en fin miks av erfaring og talent i gruppa. Nye, talentfulle 34-åringer tas opp i stallen fra A-laget i 5. divisjon.

“Pappa, skal du spille fotball sammen med de gamle guttene igjen? Hvorfor det?” Det er et spørsmål de fleste oldboys-spillere må svare på, både for egen del og når barna, kona eller andre spør. For det blir færre av oss, menn på 34+ som bruker noen kvelder hvert år på å spille fotball mot andre gutter på vår egen alder. Men det enkle svaret er: “Fordi det er gøy!” Fotball er like gøy når man er 39 som da man var 7. Ta vare på gleden ved å spille, så kan man holde på lenge. Og bare se hvordan talentene i Tobienborg har blomstret. Det er aldri for seint!

Takk til Tigerberget, Torridal og Just for en gøy sesong! Håper vi ses til neste år, enda et år eldre, men fortsatt glade for å leke med ballen, og klare til å gi hverandre litt vennskapelig juling i duellene. Og ja, det er plass til mange flere lag. Velkommen!

Sjekk tabellen her