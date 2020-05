Nå ser jeg igjen lyst på fremtiden

Etter en litt tung periode håper jeg at søndagens andreplass kan være starten på noe stort.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Kristiansanderen Madelen Beråas (29) red søndag inn til andreplass i et montéløp på Solvalla. Foto: Privat

Brukergenerert innhold

Madelen Berås

UTØVERBLOGG: Jeg trives bare bedre og bedre her i Sverige. I 2012 bodde jeg to år i Skåne/Malmö. Så flyttet jeg hjem til Kristiansand en liten stund, og er tilbake i Sverige nå, denne gang i Stockholm/Eskilstuna. Jeg har bodd her siden 2017. Min samboer David og jeg kjøpte en gård her i 2018.

Da jeg kom tilbake til Sverige igjen, jobbet jeg i flere staller og på et treningssenter. Nå jobber jeg hos Sveriges største og beste trener, Stefan Melander. Her stortrives jeg mer enn noen gang. Han har masse av verdensstjerner og kommende stjernehester i stallen.

Jeg trener så å si daglig for å holde meg i så bra form som mulig når jeg skal konkurrere med Stefans hester. Jeg jobber for Stefan to-tre dager i uka og rir fra tre til seks hester hos ham. Ellers løper jeg mye intervall ute i skogen, driver med spinning og styrketrening, samt crossfit to-tre ganger i uka.

Foto: Adam Ström (arkivfoto)

Her i Sverige har vi kunnet trene og konkurrere også under koronakrisen, men det finnes regler vi må forholde oss til. Vi får heller ikke ha publikum på konkuranseedagene.

Det kreves mye trening om man skal ri monté og være på topp i hvert løp. Min montékarriere har vært litt opp og ned. Den begynte tregt, så løsnet det litt, og deretter gikk det veldig bra en liten periode. Så har det vært litt tungt igjen, men nå ser jeg lyst på framtida med alle de fine hestene jeg får ri for Stefan.

Jeg red en fin montédebutant for Stefan søndag på Solvalla og vi ble nummer to der. Onsdag rir jeg en nok en spennende montédebutant, som har tjent over 1,2 millioner med sulky tidligere. Jeg gleder meg!

Les mer om og av Madelen Berås her