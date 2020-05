«Tvillingene» forlenger med ØIF Arendal

Nøkkelspillerne Eirik Heia Pedersen (31) og Sondre Paulsen (31) har signert for et nytt år med ØIF Arendal.

Kaptein Eirik Heia Pedersen med beviset på at ØIF Arendal ble seriemester i mars i fjor. Sondre Paulsen står som nummer to fra venstre. Foto: NTB scanpix

Bjørn-Gunnar Bruun Hansen, ØIF Arendal

ARENDAL: Duoen utgjør mye av klubbens DNA og har alltid spilt sin håndball i Arendal. Ikke fordi det ikke har vært andre muligheter, kun fordi det er her de har ønsket å spille.

«Tvillingene» er klubbens mestspillende og mestscorende spillere og har bidratt sterkt til å vinne alt ØIF Arendal har vunnet: Tre seriemesterskap og ett norgesmesterskap – så langt.

– Sesongslutten i år har virkelig vist meg hva håndballen betyr for meg. Det har vært litt tøft siden koronaviruset startet, og ikke minst var det veldig kjedelig å måtte avslutte sesongen for tomme tribuner og den slags, sier Eirik Heia Pedersen og fortsetter:

– Jeg ser virkelig frem til sesongen som kommer. Vi har ambisjoner om å være helt i toppen og spille i Europa. Vi skal gi alt og litt til for at alle som engasjerer seg for ØIF Arendal kan si «Dette er min klubb og jeg er sykt stolt av det».

Eirik Heia Pedersen:

Totalt 344 kamper (236 seriekamper, 43 sluttspillskamper, 31 NM-kamper og 34 E-cupkamper).

1 210 scoringer (825 i seriekamper, 156 i sluttspillet, 93 i NM, 136 i Europacup (hvorav 4 fra 7-meter).

105 advarsler, 174 2-minuttere og 29 røde kort

Sondre Paulsen:

Totalt 336 kamper (230 seriekamper, 43 sluttspillskamper, 30 NM-kamper, 33 E-cupkamper)

1 385 scoringer (909 i seriekamper (hvorav 204 fra 7-meter), 188 i sluttspill (hvorav 58 fra 7-meter), 110 i NM (hvorav 19 fra 7-meter), 148 i E-cup (hvorav 2 fra 7-meter).

43 advarsler, 34 utvisninger og 23 røde kort