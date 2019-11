Amalie Aune fra Kristiansand og makkeren Jens Kristian Riisøen Auring ble nylig nummer 44 i VM. Lørdag er målet å forsvare NM-tittelen i tidans fra i fjor. Privat

Fin VM-innsats av Auring/Aune

Danseparet Jens Kristian Riisøen Auring og Amalie Aune leverte en fin prestasjon i VM i latin for ungdom.

May Lene Øvre Kristiansand Danseklubb

Paret danset bra i VM i Wien sist lørdag, men måtte ut i re-dance for å komme seg videre til 2. runde og endte på 44. plass av totalt 79 par.

Søndag var det opp tidlig for å danse Rising Star standard, og de kom seg videre til kvartfinalen og på en 18. plass blant mange gode par.

Litt seinere på søndagen deltok Jens Kristian og Amalie i Viennese Waltz Championship, som er et årlig mesterskap i Wien (har vært på programmet siden 1968). Her deltok over 90 par med, og de fleste spesialister i standard dansen Viennese Waltz. I denne konkurransen kunne alle delta, junior og senior ++ og i de første innledende rundene var det kun lov å danse i treningstøy.

Privat

Fra runde 5 kom det inn stjernepar og slik fortsatte det utover i konkurransen. Jens Kristian og Amalie kom seg videre til finalen hvor de var det eneste utenlandske paret som kom med til finalen. Fem par fra Østerrike og ett par fra Norge. Paret endte på 4. plass, men var nok publikums vinnere da hele salen heiet på det yngste paret som var i finalen.

Se video av Jens Kristian og Amalie i Viennese Waltz:

Jens Kristian og Amalie har dermed sikret seg fem stjerner i denne konkurransen, og vil neste år komme direkte inn til kvartfinale og slipper å danse de innledende rundene.

Sammen med danseparet Rasmus Sokrates Thorbjørnsen Guttorm & Alina Vårvik, som også representerer NeRo Danseklubb. Privat

Samtidig som denne konkurransen pågikk, deltok Jens Kristian og Amalie også i WDSF Youth Open latin, og her danset de meget bra og gikk videre til 3. runde og endte på 24. plass.

Lørdag 23. november er det NM i tidans i Bergen, og her vil de delta i både ungdomsklassen og U21-klassen. Paret vant NM tidans i fjor etter å ha danset sammen i kun to måneder, så vi krysser fingrene for at de klarer å forsvare denne tittelen.

Danseparet har vært tatt ut til alle de store mesterskapene som EM og VM i år, og har måtte takke nei til VM standard i Timisoara/Romania, da det er samme helg som NM tidans.

Privat

