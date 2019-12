Kristiansanderen Erik Ruthford Pedersen ble under fredagens Cupfinaleseminar hedret av NFT med «Hederstegn med Diplom». Prisen ble delt ut av NFFs elitesjef Lise Klaveness (t.v.) og leder Elin Nicolaisen i NFT. Foto: Ivar Thoresen

Hederstegn til Erik Ruthford Pedersen

Erik Ruthford Pedersen (73) ble under Cupfinaleseminaret fredag tildelt Norsk Fotballtrenerforenings utmerkelse «Hederstegn med Diplom.»

Her er begrunnelsen for tildelingen:

Som fotballspiller representerte Erik Ruthford Pedersen IK Våg før han valgte IK Start i 1967. Han var med på klubbens opprykk til 1. divisjon (nå Eliteserien) før 1969 sesongen. Han la opp som spiller i 1975, det året IK Start tok bronse i 1. divisjon.

Lærer, bil og finans

Allerede som ung keeper var han nysgjerrig og sulten på kunnskap om fotball. Han var aldersbestemt trener samtidig som han spilte selv. Interessen bidro til at han valgte lærerutdannelse og i en årrekke var han lærer i grunnskolen med spesialpedagogikk som område. Men etter hvert gikk han over til bil- og finansbransjen. I hele sitt yrkesaktive har han hatt et bein i fotballen og jobb utenom, unntatt noen år som profesjonell fotballtrener.

Ruthford Pedersen som hovedtrener i Start i 1995. Foto: NTB scanpix

Erik var en meget ung trener da han ble ansatt som hovedtrener i Bodø/Glimt i 1979, og ledet klubben i to sesonger på øverste nivå. Tilbake på Sørlandet ble Erik en av arkitektene bak etableringen av IK Starts ungdomsavdeling som en av landets ledende utviklingsklubber. Han ledet også klubben i toppdivisjonen i 1983 og 1984. Parallelt med dette var han engasjert på aldersbestemte landslag i NFF og bidro til keepertrenerutvikling lokalt og nasjonalt.

Sammen med nå avdøde Brede Skistad var han assistenttrener da klubben hadde noen av sine beste sesonger. Talentene fra egen avdeling og fra andre miljøer på Sørlandet var nå klar for toppfotballen, og IK Start som klubb skapte nasjonal interesse med sin underholdende fotball. Så klarte ikke Start å henge godt nok med da norsk fotball tok steget over i profesjonell fotball, og en rekke uheldige omstendigheter rammet klubben. Erik tok selv over som hovedtrener igjen i 1995, men valgte å ta en pause etter dette.

Fakta Ruthford Pedersens trenerverv Medlem av Norsk Fotballtrenerforening siden etableringen av NFT i 1986. Oversikt på trenerengasjement – Erik Ruthford Pedersen (1969-2019): 1969–1976 Ulike trenerroller aldersbestemt fotball IK Start 1977 Hovedtrener Vindbjart IL (3. divisjon) 1978 Hovedtrener Vigør FK (2. divisjon) 1979–1980 Hovedtrener Bodø/Glimt (1. divisjon) 1981–1982 Utviklingsansvarlig/trenerkoordinator IK Start 1982 Tok over som hovedtrener IK Start (1. divisjon) 1983–1984 Hovedtrener IK Start (1. divisjon) 1985–1989 Ulike trenerroller aldersbestemt fotball IK Start 1991–1995 Assistenttrener IK Start (eliteserien) under Brede Skistad 1995 Tok over som hovedtrener IK Start (eliteserien) 1997–2017 Ulike roller som assistenttrener og keepertrener på IK Start (Eliteserien/1. divisjon) 1997–2019 En rekke roller som keepertrener og keeperinstruktør i NFF Agder, (Ulike klubber på Sørlandet, fotball-linjer VGS og i Norges Fotballforbund) 2019 Keepertrener FK Vigør og Arendal Fotball (2. divisjon)

Fra 1997 og fram til 2017 (i over 20 år) var han nesten kontinuerlig i en rolle som assistenttrener og keepertrener for A-stallen i Tippeligaen og 1. divisjon. Han var et naturlig valg for klubb og hovedtrenere. Dette vitner om en trener med gode samarbeidsegenskaper og integritet. For dette ble han også tildelt æresmedlemskap i IK Start etter 50 års tjeneste.

Over 50 år som trener

Med over 50 år på trenerbenken, har Erik Ruthford Pedersen tilegnet seg en unik bransjeerfaring som gir ham tyngde og kredibilitet. Han er derfor en naturlig rådgiver, mentor og veiledere for andre fotballtrenere i en rekke spørsmål knyttet til profesjonen, faget og treneryrket. Selv innehar han UEFA A-lisens og den høyeste keepertrenerutdannelsen, UEFA KT A-lisens. Ett kurs han også er veileder på gjennom NFF.

Erik ble også valgt inn i styret i Trenerforeningen i 1989 og satt til 1995. Opp gjennom årene har han bidratt på seminarer og Cupfinaleseminaret, seinest dette året!

Ruthford Pedersen som Starts keepertrener før seriekampen mot Lillestrøm i 2015. Foto: NTB scanpix

Han har også publisert flere artikler i magasinet Fotballtreneren. Og han har bidratt til ulikt kursmateriell for NFF på keeperopplæring i ulike perioder.

Han har også hatt ansvaret for en rekke av landets fremste keepere, som Roy Amundsen, Frode Olsen, Espen Johnsen, Rune Nilsen, Kenneth Høie og Håkon Opdal.

Han har også vært en mentor og inspirator for en rekke fotballtrenere på Sørlandet, ikke minst sine egne to sønner Kjetil Ruthford Pedersen (trener FK Vigør) og Steinar Pedersen (trener Arendal Fotball).

Bauta

Erik Ruthford Pedersen er en bauta i keepertrener-miljøet, og nyter enorm respekt for sin kunnskap og utholdenhet som instruktør, trener, mentor og veileder. I Sørlandsfotballen er han en trenerlegende som man lytter til. Likevel er Erik en trener som fortsatt er sulten på ny kunnskap, og deltar på en rekke kurs, seminarer og tiltak hvert år. Han er også en mye brukt instruktør selv for NFF Agder på keepertrenerkurs. Og han er en fantastisk ambassadør for sporten vår og ivrer i alle sammenhenger for keeperens rolle i laget.

Med sitt tydelige verdigrunnlag og holdninger, har han vært en meget dyktig fotballfaglig og pedagogisk formidler i over 50 år. Alltid tilgjengelig, profesjonell og støttende. En som bestandig er villig til å dele av sin store kompetanse.

Hans lidenskap for fotball og menneskene i den, er forbilledlig. Han stiller alltid opp når noen spør, påtar seg ansvar, er ikke redd for å ta standpunkter når det behøves, men har alltid respekt for andres meninger og oppfatninger.

NFT og norsk fotball har mye å takke Erik Ruthford Pedersen for.

Publisert: 6. desember 2019