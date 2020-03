Vant verdenscupen sammenlagt

Jesper Saltvik Pedersen (21) fra Agder og Rogaland Skikrets vant fire greiner og sammenlagtseieren i verdenscupen for paraalpint etter at koronapandemien brått satte punktum for sesongen.

Paralpinist Jesper Saltvik Pedersen, som representerer Agder og Rogaland Skikrets, vant verdenscupen sammenlagt. Her fra et av vinterens renn i Mellom-Europa. Foto: Kim Yuru

– Det viktigste er liv og helse, idrett blir andreprioritet, sier Jesper Saltvik Pedersen, sammenlagtvinner for tredje året på rad.

Han sto på farten til verdenscuprenn på Hafjell da beskjeden kom. Sesongavslutningen skulle etter planen ha endt i svenske Åre 28. mars til 7. april. Selv om han ble syk og mistet flere renn under det som da ble den siste verdenscupen, i Russland, ledet Norges beste paralpinist likevel med god margin til konkurrentene.

Sitskikjører Jesper Saltvik Pedersen prøvde seg allerede i bakken første gang da han var to og et halvt år. Det var ved skisenteret i Røldal, der familien har hytte. De siste årene har han konkurrert i store mesterskap rundt i verden. Foto: Luc Percival

Verdenscupen i paraalpint har blitt arrangert i Veysonnaz i Sveits, Prato Nevoso i Italia, Kranjska Gora i Slovenia og russiske Sakhalin. Etter hvert vil også sitskikjøreren motta «kulene» som bevis på at han er verdenscupvinner i slalåm, storslalåm, super-G og utfor. Og den aller gjeveste «kula», sammenlagtseieren.

– Jeg er utrolig godt fornøyd med resultatene. Av 14 world cup-renn, har jeg vunnet åtte og resten andreplasser. Det var også utrolig kult å vinne i utfor for første gang, oppsummerer verdenscupmesteren.

På gulljakt i VM

21-åringen sokner til Agder og Rogaland Skikrets, men bor til daglig i Oslo der han studerer statsvitenskap ved siden av tøft treningsprogram. Nå er treningene i Olympiatoppens lokaler på Sognsvann byttet ut med karantene og treningsrom i garasjen hjemme på Karmøy.

Sesongen ble kortere enn planlagt, men det ble seier i fire greiner og sammenlagtseier for Jesper Saltvik Pedersen. Foto: Luc Percival

Det store målet neste år er para-VM som arrangeres på Hafjell i februar. Under fjorårets VM i Slovenia og Italia ble det to sølv og to bronsemedaljer. Nå har han gull i sikte og gleder seg til å konkurrere på hjemmebane.

– Det gjelder å legge et grunnlag for sesongen, sier skitalentet.

Det er en filosofi som støttes av treneren.

Åtte førsteplasser ble det i sesongens verdenscup i paraalpint. Jesper Saltvik Pedersen i midten. Foto: Luc Percival

– Det nytter ikke ligge bakpå. Det begynner å bli mange som satser på paraidrett. Hvis du hviler på laurbærene er du fort passert, hevder landslagssjef Hans Blattmann.

Mye trening

– Vi hadde en arrogant målsetting om å vinne alle renn denne sesongen. Det har gått utrolig bra. Grunnen til at vi har lyktes så godt er at vi har fått gjennomført full forberedelse, noe som har gitt bedre stabilitet og rennprestasjon, mener landslagstreneren. Planen er å ha 70 dager på snø før første renn også kommende sesong.

Klar-ferdig-gå for Jesper Saltvik Pedersen som satser alt i hvert renn. Foto: Luc Percival

Etter 180 reisedøgn er Blattmann tilbake i Norge. Hjemme på Hovden blir karantenetida brukt til snømåking og rydding i garasjen. I påvente av klarsignal for nye treningssamlinger legges planer for neste sesong. Om skibakkene på Hovden blir en av lokasjonene er avhengig av terminlista.

I de tre sesongene Hans Blattmann fra Hovden har vært landslagssjef har det blitt mange verdenscupseire og medaljefangst i både VM og OL for paraalpinlandslaget. Foto: Luc Percival

Blattmann har grunn til å være fornøyd med resultatene for paraalpinlandslaget i år. I tillegg til en verdenscupmester, har Marcus Grasto Nilsson fra Oslo tatt verdenscuppoeng, mens Kjell Inge Eidsaunet fra Strømmen har flere pallplasseringer i døvemesterskap.

Det kan være lurt å kle seg godt når dagene tilbringes ute i skibakken. Det vet landslagssjef Hans Blattmann, her fra Sakhalin i Russland som ble siste stopp da verdenscupen ble avsluttet på grunn av coronautbrudd. Foto: Kim Yuru