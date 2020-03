Erik Olsen – en ekte ildsjel

Erik Olsen (fyller 50 år 8. mars) har i 20 år gjort en strålende dugnadsjobb som barnetrener i Vågsbygd karateklubb.

Publisert Publisert Nå nettopp

Erik Olsen har levert ut haugevis av diplomer i løpet av sitt trenervirke i Vågsbygd karateklubb. Foto: Anja Berle

Brukergenerert innhold

Terje Årdal, Vågsbygd Karateklubb

Hva passer vel bedre enn en gratulasjon på selveste kvinnedagen? Det er rett nok ikke mye kvinnelig over Vågsbygd Karateklubbs barnetrener gjennom de siste 20 årene. Med sitt glattbarberte hode og lange skjegg får man ved første øyekast heller assosiasjoner til en etterlevning fra vikingtida, eller en hardbarka Harley sjåfør, enn til en trygg og tillitsskapende leder av barnepartiene.

Først når man kommer litt nærmere innpå mannen, ser man et lurt og snilt glimt i øynene og smilet er aldri gjemt langt under den noe tøffe fasaden. Kanskje det er derfor barna i klubben digger ham, og mange andre karateklubber i Norge misunner oss ham?

Nesten magisk

50 år ung, innehaver av 4. grad sort belte, evig tålmodig, og med profesjonelle pedagogiske metoder, tilegnet seg gjennom mange års virke som lærer på Slettheia skole, underviser han mer enn 150 barn via tre partier, hver eneste uke. Det er nesten magisk å komme inn på disse partiene, hvor man normalt ville forvente et mylder av små barn i høylytt, og noe ukontrollerte fysiske atspredelser, og en trener med mangelfull oversikt i kaoset.

Erik Olsen i sitt ess. Foto: June Solsvik

Her er det samlet rundt 50 barn av gangen, som til tross for lek og moro, veiledes under full kontroll og i rolige former av sensei Erik, og hans medhjelpere. Man skulle nesten tro det kunne bli kjedelig for barn ned i seksårsalderen å trene under slik «disiplin», men når Erik forteller og forklarer, står barna med store øyne og er lutter øre, før de gjør sitt beste for å beherske de fysiske øvelsene akkurat som Erik har sagt de skal gjøres. Er de ordentlig heldige, får de til og med belønning i form av armhevinger eller situps, for godt utført arbeid. Selv foreldrene, som følger barna til trening, sitter musestille på tribunen i treningslokalet, og lar seg imponere over Eriks totale kontroll.

Alle fulle partier

Vågsbygd Karateklubb er Norges største, rene karateklubb, og mye av dette er takket være Eriks innsats med barna. Hans partier er så populære at de alltid er fylt opp, og til tider er det også ventetid for å kunne bli medlem. Fra barnepartiene kommer stadig påfyll til de øvrige partiene, og flere som startet hos Erik har både nasjonale og internasjonale topplasseringer i konkurranser.

I tillegg til trenerfunksjonen er Erik aldri vond å be, når han blir spurt om å ta totalt ansvar for barnedelen på lokale karatestevner og felles samlinger. Dette blir satt stor pris på også av de øvrige karateklubbene på Sørlandet.

Vi i Vågsbygd er veldig takknemlige for det ulønnede, dugnadsbaserte arbeidet Erik legger ned i og for klubben og ønsker ham hjertelig til lykke med 50-årsdagen.