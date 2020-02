Våg-gutt med fire medaljer i Tyrvinglekene

Rayan Rangassamy (14) klinket til med gull, sølv og to bronsemedaljer i Norges største innendørsstevne i friidrett.

Rayan Rangassamy leverte flotte prestasjoner i sine seks øvelser i Bærum idrettspark sist helg. Foto: Oddvar Riise

Ida Marcussen IK Våg Friidrett

BÆRUM: Rayan er opprinnelig fra Mauritius og har kun trent friidrett siden våren 2019. SIst helg vant han gull på 60 meter hekk med 9,48 sekunder, sølv i tresteg og bronse på 60 meter med 7,74 sekunder og lengde med 5,30 meter. Med det tok han fire av de fem medaljene Våg Friidrett sikret seg i Tyrvinglekene. Den femte medaljen var det Theodor Trægde Pedersen (14) som sikret seg, med bronse på 200 meter med 25,55 sekunder. Alle Vågs ni utøvere i dette stevet satte personlige rekorder og sørget for at det ble en flott opplevelse for hele gjengen.

Rayan deltok i seks øvelser denne helga. Lengdehopp var lørdagens første øvelse og et stort deltakerfelt og høyt nivå gjorde sitt til at nervene meldte seg også hos Rayan denne morgenen, som egentlig alltid virker upåvirket og avslappet i konkurranse. Likevel skulle dette vise seg å være nyttig, da han allerede i første omgang leverte et sterkt hopp (5.21) som plasserte ham på 3. plass i feltet og også sikret ham plass i finaleomgangene (etter tre omganger får de åtte beste hopperne 3 hopp til). Foran ham lå bare Petter Davidsen ifra Steinkjer FIK med 5.36 og Daniel Debesay fra Grodurddalen med 5.31. Allerede etter 1. omgang var det klart at det var blant disse sprintsterke utøverne medaljene skulle fordeles.

Rayan i aksjon. Foto: Oddvar Riise

I 5. og nest siste omgang viste Rayan fram litt av sin uredde holdning med å lande et skikkelig «rumpeplask» i sanden. Dette gjorde riktignok veldig vondt, men sørget også for at han kunne hente ut noen ekstra centimeter i landingen til tross for at han nå begynte å bli litt sliten etter 1 times veksling mellom hopping og venting. Hoppet målte 5.30, og er innendørs pers for den nå, Lørenskogsbaserte utøveren. Etter dette skjedde det ikke så mye mer, og sluttresultatet forble det samme som etter 1. omgang. Rayan kunne hente sin første medalje.

1. plass til Petter Davidsen, 5.36, Steinkjer FIK

2. plass til Daniel Debesay, 5.31, Groruddalen FIK

3. plass til Rayan Rangassamy, 5.30, I.K Våg

Theodor Trægde Pedersen vant brons epå 200 meter. Foto: Oddvar Riise

En liten time etterpå var det tid for 60m som neste øvelse, og her skulle også sprinteren Theodor Trægde Pedersen i ilden i gutter 14-årsklassen.

Bærum Idrettspark var arena for NM sist helg, og også tidligere landskamper i friidrett. Banerekordene i hallen vitner i alle fall om at banen er rask, og dette fikk også de to Våg-guttene erfare. I innledende heat var Rayan først ut og fikk til et forrykende løp med soleklar seier og en fantomtid og pers med 7.69. Dette var en god forbedring av persen (7.76) han satt på NM i mangekamp for noen uker siden. Theodor ble nok inspirert av både banen og sin lagkompis fordi han leverte sitt livs beste løp like etterpå, og kom for første gang under 8 sekunder på 60m, denne morgenen, med tiden 7.98. Dette er også en kanontid i gutter 14 årsklassen. Etter de fire heatene var unnagjort, kunne vi glede oss over at Våg hadde fått to gutter med i finalen som skulle foregå et par timer seinere.

I finalen ble det litt som forventet i forhold til medaljefordelingen. De tre favorittene ifra heatene stakk av med medaljene:

Petter Davidsen som vant lengde tidligere på dagen var også raskest på 60m og vant med tiden 7.55. 2.-plassen gikk til hjemmehåpet Christian Nicholas Wright, fra Tyrving IL med tiden 7.64. Mens Våg og Rayan fikk sin andre medalje for dagen med tiden 7.74. Theodor leverte igjen et sterkt løp, som var under gamlepersen, og tok 4.-plassen i finalen med tiden 7.99.

Lina Bertelsen og Ada Sofie Saraste stilte begge opp på 60m og smalt til med solide personlig rekorder med tidene 8.68 og 8.75. Det samme gjorde Eirik Hasaas som løp på flotte 8.06 i gutter 15 årsklassen, og for alvor nærmer seg 8-sekundersgrensen på sprintdistansen.

Nora Duka måtte også opp tidlig lørdags morgen, og klarte på tross av litt kaos og en del nerver å levere et solid løp i jenter 14-årsklassen med 9.27 sekunder.

Ada Sofie hadde også lengdehopp lørdags ettermiddag, og leverte en hoppserie som viste at hun for alvor har stabilisert seg på et høyere nivå i år. Med 4.43 i andre omgang sikret hun seg plass i finale omgangene og endte til slutt også opp på en fin 8. plass i konkurransen, som for øvrig ble vunnet av Thale Wenger Svenningsen fra Orion FIK med 4.91.

Anne Rudjord Lorentzen hadde den vanskeligste oppgaven på lørdag, nemlig å måtte vente hele dagen fram til sin 600m som ikke startet før kl. 17.15. Ventetida skadet dog ikke, fordi vågsbygdjenta leverte en taktisk klok 600m og så nesten ut til å ta heatseieren før hun ble passert like før mål av heatvinneren Johanna Hval fra Ringerike FIK, med noen få hundredeler. Anne løp på tiden 1.51.82 som var pers med over tre sekunder. Dette plasserte henne på en 11. plass av totalt 16 løpere i jenter 14 årsklassen. Vant gjorde Sofia Chayanis Aamillom fra Ringerike FIK med tiden 1.39.97.

Nora Duka på 200 meter. Foto: Oddvar Riise

Anna Klara Udelhoven var førstemann ut søndag og det i en øvelse som mange har for mye respekt for, nemlig 60m hekk. For mye respekt hadde ikke Anna Klara til tross for at hun kun har hatt noen få treninger med hekk i vinter. Med hennes lange bein og uredde stil, tok hun 2.-plassen i sitt heat med tiden 10.55, og endte opp på 11. plass i jenter 15 årsklassen. Med mer øving kan det nok gå enda fortere, så det er ei spennende jente å følge med på videre!

Lewi Udelhoven og Eirik Hasaas skulle begge løpe hekk i gutter 15 årsklassen. Dessverre ble Eirik offer for en ufortjent diskvalifikasjon, som muligens var helgens første, og fikk dermed ikke løpe sitt heat. Dette var veldig synd, da hekk er en øvelse Eirik både behersker og liker svært godt, noe han viste i oppvarmingen. Lewi klarte derimot å unngå kvalifikasjon og gjennomførte sitt løp på tiden 10.49 og fikk med det 5. plass i øvelsen. Lewi har som sin tvillingsøster Anna Klara også et talent for friidrett, og en del av talentet deres er at de ikke er redde for å prøve nye øvelser.

Rayan hadde ingen hviledag på søndag, tvert imot var dette en dag med flere øvelser en dagen før. Det startet med 60m hekk på morgenen hvor Rayan tok sin 3. medalje for helga og denne gang var det til og med gull. I tillegg fikk han revansje på to av sine konkurrenter ifra lengde og 60m, nemlig Petter Davidsen (Steinkjer FIK) og Daniel Debesay (Groruddalen FIK) ble henvist til 2. og 3. plass denne gangen. Rayan vant på tiden 9.48, mens David og Daniel fulgte på tidene 9.58 og 9.66.

Seinere på dagen var det tid for 200m. Og først ut her var Lina og Ada som med den gode sprintformen de viste på lørdagen også her satte personlige rekorder på øvelsen. Lina løp på fine 28.53 og perset med et godt halvsekund. Ada perset også, men tiden 29.11 kunne nok ha vært enda bedre dersom hennes første løp (de måtte ha omløp pga. svikt i tidtakingen) hadde telt. Da er det fare for at det blir en «dunderpers» til neste år!

Nora Duka løp også 200m, og det var tydelig at hun trives bedre med å løpe på ettermiddagen, sammenlignet med morgenstarten på 60m (kl. 09.30) dagen før. Hun løp på 31.31 noe som er solid pers for henne. Anne Rudjord skulle også ha løpt, men måtte melde forfall pga. en strekk på oppvarmingen. 600m fra dagen før hadde nok satt sine spor. Theodor hadde også lyst å måle krefter med kulestøterne denne helga og hadde meldt seg på i kulestøt. Her har han potensial, men enda litt lite øving i. Han støtet 7.91, litt bak persen (8.22) hans fra KM tidligere i år, noe som dessverre ikke holdt til å nå finaleomgangene denne gangen. Men med litt mer øving fram mot sommeren kan nok den sterke unggutten fint kommer seg over 9 meteren, og kanskje til og med enda lenger. Even Hem Bolle fra Vestby IL, støtte lengst og vant konkurransen med 12.17m.

Neste medalje til Våg og Rayan kom i 3-steg. En øvelse som Rayan ikke har trent på noe særlig, men som han med sin fart og spenst har et stort potensial i. Oppvarmingen ble gjort grundig og Rayan viste nok en gang at han besitter evnen til å lære fort. Rayan hoppet lenger fra omgang til omgang og fikk opp et kjempehopp på 11.46m i 3. omgang (og det uten god planke!). Favoritten Daniel Debesay, som ledet konkurransen med 11.53, fikk dette med seg, og begynte nå å bli litt nervøs. Rayan klarte ikke å fortsette sin progressive hoppserie, men var strålende fornøyd med resultatet og sin fjerde medalje for helga.

Eirik Hasaas hadde tre øvelser på søndagen, som dessverre var spredt langt ifra hverandre. Etter hekken om morgenen var det høyde 15. 30 og ikke før 18.15 skulle han få løpe 200m. Høydekonkurransen var absolutt ikke en lett erfaring, da alle utøvere ifra G 15 og helt opp til senior skulle hoppe sammen i et stort felt. Dette i seg selv kan være stressende, og gjøre det vanskelig å slappe av og fokusere på seg selv. Eirik gjorde det beste ut av det og hoppet for 3. gang denne sesongen 1.45 og endte på 5. plass i øvelsen. Litt frustrerende var det tross alt, ettersom Eirik helt klart føler han kan hoppe høyere. Det er trenerne også enige i, så målet er å trene målrettet for dette from mot utendørssesongen. Eirik hadde likevel en siste sjanse til å få ut litt av frustrasjonen fra disken på hekk og skuffelsen fra høyde, da 200m fortsatt skulle gjennomføres. Dette gjorde Eirik helt oppskriftsmessig og løp fortere enn han noen gang har gjort før. Tiden hans 26.52 var personlig rekord med fire tideler og understreker at det treningsarbeidet han har lagt ned i vinter har hatt en god effekt.

Det var knyttet stor spenning til 200m i G 14 årsklassen sett med Våg øyne, da vi hadde to sterke kort i Rayan i Theodor i storform. Alle medaljørene fra 60m stilte til start, og Våg-guttene var både klare og revansjesugne ifra 60m-finalen. Rayan måtte dessverre betale litt for sitt tøffe aktivitetsprogram i helga, og merket allerede halvveis i løpet at beina ikke lenger svarte. Han måtte med tiden 26.29 se seg slått av den tidligere nevnte Petter Davidsen, som ikke virket sliten i det hele tatt. Petter løp på rekordraske 24.39 og ble soleklar vinner på 200m i klassen. Men en som absolutt ikke var sliten, men tvert imot var full av motivasjon og selvtillit etter en pers på 60m dagen før, var Theodor Pedersen.

200m skulle vise seg å være Theodors øvelse denne søndagen, for da startskuddet gikk satt han ut i en fart som ingen av de andre i heatet kunne følge. Med kraftfulle steg og offensive stil klinte han til med nok en superpers og ble også belønnet med en velfortjent medalje. Theodor løp på sterke 25.55 (perset med halvsekundet!), og ble kun slått av de samme to rakettene som tok gull (Petter Davidsen) og sølv (Christian Nicholas Wright) på 60m på lørdagen. Med 24.39 og 24.98 var guttene fra Steinkjer FIK og Tyrving IL rett og slett for gode denne gangen.

Videre resultater fra Tyrvinglekene finner dere her:

Publisert: 11. februar 2020 10:55

