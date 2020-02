Agder vant kretskampen

For andre år på rad vant Agder kretskampen i friidrett mot Telemark, Buskerud og Vestfold.

Et knippe av Agder-utøverne som var i aksjon i helga. Foto: Oddvar Iversen

Brukergenerert innhold

Ida Marcussen IK Våg Friidrett

Her er kretskampen primært sett med «Våg-øyne»:

Rayan Rangassamy, som lørdag hadde sin siste opptreden for Våg og dermed også Team Agder fikk som forventet en travel dag. I første øvelse 60m hekk, fikk vi en fin oppvisning av to flotte teknikere i Rayan og Agders andre representant, Anthony Ommundsen Johnsen fra IK Grane, (som for øvrig tilhører G13-årsklassen!). De to sikret Agder en suveren øvelsesseier (1. og 2. plass) og en «flying-start» på dagen.

Foto: Oddvar Iversen

Kort tid etter, ventet 60m og kulestøt (nesten samtidig!), for Rayan som her gjennomførte et par «obligatoriske forsøk» i kule (7.77m) for å sikre poeng til laget, for deretter å hoppe inn i blokka på 60m, og stikke av med seieren i G 13/14-årsklassen. Rayan var ikke eneste representant fra Agder i kulestøt, og vi tar med at Jone Eriksen fra Sørild, som vel er mer som høydehopper å regne, viste at han også trives i kuleringen da han med ny pers støtet 4kg kula til 8.19m.

Rayan Rangassamy i lengde. Foto: Oddvar Iversen

Lengdehopp ble et gledelig høydepunkt for Rayan, i en øvelse hvor en av favorittene (også fra Agder!) Anthony, hadde litt skadeplager. Med «ro og flyt» i utførelsen kunne Rayan og Agder glede seg over en øvelsesseier og personlig rekord på flotte 5.43! Rayan hadde også et nest beste hopp på 5.40, som viser at den hurtige unggutten har mer å gå på i øvelsen.

Theodor Trægde Pedersen løp nok en gang inn til pers og en sterk tid, da han tok andreplassen bak klubbkameraten Rayan (7.84) på 60m med tiden 7.95! her fikk altså Agder full uttelling på øvelsen med 1. og 2. plass!

Theodor Trægde Pedersen. Foto: Oddvar Iversen

På 200m ble det også full pott, men her var det en annen lagkamerat i Agder, nemlig Elias Solheim Sollid (Sørild) som klinket til med ny pers, og ble klokket inn på tiden 25.64 sekunder. Theodor som i utgangspunktet hadde best rekord av de to, følte seg litt sliten i kroppen, men kunne likevel sørge for at Agder stakk av med øvelseseieren, da han tok en suveren 2. plass med tiden 25.87.

Lina Romedal Bertelsen Foto: Oddvar Iversen

Lina Romedal Bertelsen var denne dagen en av Agders superreserver (som stepper inn på kort varsel etter forfall!). Dette er veldig sporty gjort, med tanke på at kule er en helt ny øvelse for Lina. Med én trening og god tid i oppvarming skulle det likevel vise seg at Lina absolutt behersker øvelsen mye bedre enn hun selv trodde. Med 7.78m, som så klart er førstegangsters med 3 kg kula, tok Lina en god 5. plass (i jenter 15/16-årsklassen!), og sammen med Anette Tveita (Otra IL) som vant med 10.08m, sanket de to jentene verdifulle poeng for laget. Man skal ikke se bort ifra at det kan bli flere gjensyn med kulestøt for Lina også til utendørssesongen.

På 6 0m ble det satt opp et morsomt blandingsheat med både gutter og jenter i ulike aldersklasser, hver var det faktisk 3 Vågere: Ada og Lina i bane 7 og 8, pluss Rayan som (på forespørsel) fikk plass i bane 3. Jentene pushet hverandre hele veien til mål og fortsatt er Lina (8.73) et musesteg foran Ada (8.77) på distansen. Tidene deres var bare noen få hundredeler bak persene (8.68 og 8.75) de satt sist helg på Tyrvinglekene. Rayan fikk tydeligvis et stort kikk av å kunne få løpe med i blandingsheatet, fordi denne gangen løp han enda raskere (7.72) enn da han løp 60 m tidligere på dagen.

Foto: Oddvar Iversen

Ada Sofie Saraste, var også med på å sikre viktige poeng for laget da hun med 4.56 i lengdehopp tok 2.-plassen kun slått av Rakel Færvåg Bekken fra Sørild og Agder, med 4.87m. Full pott her også, altså!

Anne Rudjord Lorentzen var heldigvis blitt kvitt sin strekkskade fra sist helg i Ryving, og løp et flott 600m løp og tok 2.-plassen i øvelsen for Agder. Tiden 1.52 er like bak persen ifra sist uke.

Foto: Oddvar Iversen

På de avsluttende stafettene tok Agder 2 seiere i henholdsvis gutter 13/14- og jenter 15/16-årsklassen. For guttelaget løp Theodor 1. etappe, Elias 2. etappe, Jone 3. etappe og Rayan hadde siste etappen. Guttene ledet hele veien fra start til mål, og det var en fornøyelse å se på.

Andre seier kom i jenter 15/16 årsklassen. På laget løp: Linn Andrea Lindevik (KIF), Lina Romedal Bertelsen (VÅG), Mathea Bringedal (Søgne IL) og Julie Ose (Søgne IL).

Foto: Oddvar Iversen

Kjempeflott innsats av gjengen fra Våg, og ikke minst hele laget Team Agder. Kretskampen var en kjempegøy erfaring, og stiller gjerne opp for laget igjen! Innendørssesongen er nå avsluttet for Våg-gjengen, som nå kan nyte et par velfortjente rolige uker før ny resurstreningsperiode starter i mars.

Foto: Oddvar Iversen

Poengoversikt i kretskampen:

1. Agder 505 poeng

2. Buskerud 488 poeng

3. Vestfold 414 poeng

4. Telemark 242 poeng.

Foto: Oddvar Iversen