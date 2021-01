Han blir ØIF Arendals nye hovedtrener

André Jørgensen Hofstøl (41) tar over som hovedtrener for ØIF Arendal ut sesongen.

André Jørgensen Hofstøl (i midten) sammen med Luka Panza på en ØIF Arendal-trening i januar i fjor. Foto: ØIF Arendal

ARENDAL: Luka Panza vender også tilbake til ØIF Arendal som trener for klubben i tillegg til å fortsette som hovedtrener for Grane.

ØIF Arendal er glad for å kunne presentere den kortsiktige trenerløsningen for resten av sesongen 2020/2021. Det blir et hyggelig gjensyn med trenerløsningen som også vikarierte for Marinko Kurtovic våren 2020. Men denne gangen i motsatte trenerroller.

Arendalitten og klubbens sportssjef André Jørgensen Hofstøl har takket ja til å være vikarierende hovedtrener. Mens Luka Panza har takket ja til å være vikarierende trener. ØIF Arendal og Kristian Berndtsson er kommet til enighet om å avslutte samarbeidet opprinnelig avtalt til ut sesongen 2020/2021 som igjen åpner opp for trenerløsning med Hofstøl/Panza.

Roser trenerduoen

– Vi er svært glade for å kunne presentere en arendalitt i «sjefsstolen» ut sesongen 2020/2021. André Jørgensen Hofstøl har ikke bare bevist at han har det som skal til som håndballspiller. Gjennom vårsesongen i fjor leverte han som trener, sammen med Luka, et formidabelt resultat og sørget med det for at ØIF Arendal klarte å hente hjem sølvmedaljer i serien. Eneste poengtap med samme duo ved «roret» var uavgjort resultatet borte mot Elverum i serieavslutningen, sier daglig leder Bjørn-Gunnar Bruun Hansen og legger til:

– At Grane Arendal har gjort Luka Panza tilgjengelig for oss i perioden fra nå og ut sesongen, setter vi umåtelig stor pris på. Det viser hvor godt det er at byen har et stort håndballmiljø på elitenivå.

Leder i Grane Arendal, Nina Thorsdahl, sier følgende:

– Vi synes det er hyggelig å kunne hjelpe ØIF Arendal. Luka kommer til å fortsette som hovedtrener i Grane og skal følge Grane-jentene ved de to kampkollisjonene som ligger i terminlisten.

Jakter på permanent trener

På de kampene hvor Luka ikke er tilgjengelig, vil ØIF Arendals målvaktstrener, Åsmund Vaaje Strat, bistå André fra laglederbenken.

ØIF Arendal vil nå starte arbeidet med å få på plass den permanente trenerløsningen for fremtiden. Denne prosessen er ventet å være ferdig i god tid innen sesongslutt.

Fakta Spiller karriere André Jørgensen Hofstøl 1986 – 1998 Ungdomsspiller i Øyestad IF

1998 – 2000 Kristiansand IF

2000 – 2003 Runar IF

2003 – 2006 C.D. Bidasoa (Spania)

2006 – 2009 Aalborg Håndbold (Danmark)

2009 – 2010 GOG Svendborg TGI (Danmark)

2010 – 2015 ØIF Arendal Hofstøl har 177 A-landskamper for Norge og scoret til sammen 266 mål.