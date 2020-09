Suste inn til seier i 205 km/t

Med en toppfart på 205 km/t vant flekkefjæringen Stein Jarle Tønnesen sin klasse i Gardermoen Drag Finals 2020.

Dragrace-føreren Stein Jarle Tønnesen fra Klungland Racing Team med pokalen han vant i NM-runden på Gardermoen sist helg. Han gikk til topps klassen ProEt med sin Chevrolet Nova. Foto: Privat

Klungland Racing Team

Sist fredag morgen kjørte Klungland Racing Team til Gardermoen Raceway for årets siste løp. Pga. covid-19 har det kun blitt arrangert to øp i Norge i år, det første var i Valle i Setesdal tidligere i sommer.

Klungland Racing Team deltok med to sjåfører fra Flekkefjord i dragrace klassen ProET, Mariell Klungland og Stein Jarle Tønnessen med hver sin Chevrolet Nova. Teamet stilte også med to sjåfører i mc-klassen ET Street Bike, det var Cato Bru (fra Åna-Sira) og Tage Thorkildsen. Lars Johan Bjørkeland fra Hovsherad stilte også til start med sin Pontiac i Street legal klassen Bad Boys. Janne Klungland skulle ha deltatt i dragrace klassen Super ProET, men et par dager før løpet ble det oppdaget at oljepumpa var knekt og hun måtte da innse at sesongen 2020 var over.

Klungland Racing Team, fra venstre: Janne R. Klungland, Lars Johan Bjørkeland, Cato Bru, Knut Surdal, Tage Thorkildsen, Stein Jarle Tønnesen, Mariell R. Klungland, Stig Tønnesen, Pål M. Versland, Egil Tunheim, Jan Henning Klungland og Anders Svindland. Foto: Privat

Regntungt

Store deler av lørdagen på Gardermoen regnet vekk og løpet startet ikke før klokka fire. Pga. problemer med bilen fikk Mariell Klungland kjørt to kvalifiseringsrunder. Hennes beste runde i kvalifiseringen var 10,7 sekund på 402 meter med en indeks (forhåndssatt tid som fører skal kjøre nærmest) på 10,02 sekunder. Hun hadde toppfart på 212 km/t, dette førte til en 5. plass i kvalifiseringen.

I kvalifiseringsrundene klinket Stein Jarle Tønnessen til med 10,49 sekund med en indeks på 10,47 sekunder og toppfart på 206km/t. Dette løpet førte til at han havnet på 2. plass i kvalifiseringen.

Tage Thorkildsen Foto: Privat

Ledet før løpet

I klassen ET Street Bike kvalifiseres det på reaksjonstid. Før dette løpet ledet Tage Thorkildsen NM, etter at han vant løpet på Valle tidligere i sommer. Etter kvalifiseringsrundene endte Tage på en god tiendeplass. Cato Bru havnet på 14. plass i kvalifiseringen i klassen ET Street Bike.

Cato Bru Foto: Privat

I Bad Boys klassen er det om å gjøre å kjøre nærmest mulig 7,7 sekunder på 201 meter. Lars Johan Bjørkeland kvalifiserte til en 6. plass i kvalifiseringen med tiden 7,907 sekunder og toppfart på 144 km/t.

Lars Johan Bjørkeland Foto: Privat

Søndagen startet med en kvalifiseringsrunde før elimineringen startet. Det ble totalt kjørt tre kvalifiseringsrunder denne helga. Tage Thorkildsen røk ut i første elimineringsrunde med et par hundredelssekund. Cato Bru kjørte seg til kvartfinalen før han røk ut.

Lars Johan røk ut i første elimineringsrunde men satte ny personlig rekord, han breaket (kjørte for fort) ut med å kjøre 7,51 sekunder (I klassen skal de nærmest 7,7 sek på 200m).

Mariell Klungland røk ut i første elimineringsrunde, hun kjørte 10,17 sekunder og 215 km/t på 10,02 i Index. Noe som er veldig nær og hennes beste løp denne helga.

Sjåfør Mariell Klungland og teamsjef Jan Henning Klugland. Foto: Privat

Imponerte i sitt andre dragrace

Stein Jarle Tønnessen slo ut den ene konkurrenten etter den andre i elimineringsrundene og sto til slutt på startstreken i finalen. Finalen ble et utrolig jevnt og spennende løp, men Stein Jarle vant og stakk av med seieren. Han hadde 10,47 sek i Index og kjørte 10,53 sekunder med toppfart 205km/t. Dette er veldig gøy, da det er Stein Jarles første løp på Gardermoen og hans andre løp i dragrace. Stein Jarle har kjørt bra hele helgen, og fikk en velfortjent førsteplass i klassen ProEt med sin Chevrolet Nova.

Til tross for at nesten hele lørdagen regnet vekk, er teamet kjempefornøyd med helgs løp. Nå rigger vi oss for en ny sesong og ser fram til mye spennende og flere løp også neste år. Vi ønsker å takke alle våre fantastiske sponsorer som gjør alt dette mulig for oss!