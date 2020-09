Nikkelverket til topps i Golfkarusellen

Hans-Christian Andersen og Krassimir Hristov fra Nikkelverket vant årets bedriftsgolfserie i Kristiansand på overbevisende måte.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Vinnerne av Golfkarusellen 2020, Hans-Christian Andersen (t.v.) og Krassimir Hristov fra bedriftslaget Nikkel 1. Foto: Morten Sevilhaug

Brukergenerert innhold

Morten Sevilhaug Agder Bedriftsidrettskrets

KRISTIANSAND: Lørdag 12. september ble plasseringsfinalene i årets Bedriftsgolf serie i Kristiansand gjennomført på Bjaavann Golfklubb. I år har 18 bedriftsidrettslag med to spillere på hvert lag duellert mot hverandre åtte mandager siden årets oppstart 18 mai.

Serien spilles i et matchplay-format hvor hver kamp enten vinnes, spilles uavgjort eller tapes og lagene tar med seg scoren inn i en tabell. Det var resultatet etter dette seriespillet som ga grunnlaget for plasseringsfinalene, der nummer en på tabellen spilte mot nummer to om første- og andreplass. Nummer tre spilte mot nummer fire 4 om tredje- og fjerdeplass osv.

Lørdagens spillform var todelt, da man de første ni hullene spilte fourball, en spilleform hvor alle spiller sin egen ball og det er den beste i laget som registreres og måles mot

motstanderne. De siste ni hullene spilte man greensome, en spilleform hvor man slår annenhver gang på samme ball til den er i hullet.

Tapte kun én kamp

Vinneren av grunnserien var Nikkel 1 fra Nikkelverket etter kun å ha tapt én av årets kamper. Laget består av Hans-Christian Andersen og Krassimir Hristov. I lørdagens finale møtte laget Birdiegutta fra Kristiansand kommune, representert ved Erik Koveland og Tore Løvland, i det som ble en tett og jevn kamp helt til det siste.

Nikkel 1 trakk til slutt det lengste strået og kunne heve trofeet som velfortjente mestre i årets bedriftsgolfserie i Kristiansand. I kampen om tredje og fjerdeplassen var også et lag fra Nikkelverket representert. Nikkel 2 ved Ingarth Kallevik og Kai Johansen duellerte mot Tom Reidar Natvig og Joelian Hirst fra JFP Services. Nikkel 2 gikk seirende ut og sikret seg tredjeplassen i årets serie.

Endelige plasseringer i årets bedriftsgolfserie:

Premie til sisteplass

I idrett ender man fort med kun å løfte fram vinnere og toppkampene, det være seg bedriftsidrett eller annen form for organisert idrett. Deltakelse er viktig. Uten deltakelse kunne man heller ikke kåret vinnere og med det i bakhodet har det de siste årene blitt delt ut et trofé også til laget som kommer sist. Vandrepokalen «Det gylne dasslokk» representerer viktigheten av å delta under slagordet «selv om golfen kan ha gått rett i dass, har din deltakelse vært gull verdt.»

Vinnerne av Det gyldne dasslokk 2020, Inge Fossdal (t.v.) og Kenneth Fossdal fra bedriftslaget Kommunen. Foto: Morten Sevilhaug

I år sto duellen om dasslokket mellom to lag fra Kristiansand kommune. Happytimes er normalt representert ved Venke Moe og Wenche Hannevik, men Moe hadde denne lørdagen fått lånt inn en reserve i Morten Sevilhaug til duellen mot Kommunen.

Kommunen var representert ved leder av Kristiansand Kommunes Bedriftsidrettslag Inge Fossdal, Kenneth Fossdal, Odd Ivar Hamre og Terje Lilletvedt. Dette laget valgte å bytte spillere halvveis slik at alle fire spillerne fikk deltatt i finalen. Taktikken var god på papiret, men holdt ikke til å vinne duellen og laget endte som nummer 18 i årets serie, og sikret seg med det et gyllent trofé.

Godt samarbeid

I et år hvor en global pandemi har medført en rekke begrensninger i samfunnet, der idretten ikke er noe unntak, har det for mange vært ekstra gledelig å kunne få være med på bedriftsgolf. Det er takket være et svært godt samarbeid mellom Agder Bedriftsidrettskrets og Bjaavann Golfklubb, samt enorm interesse og pågangsvilje fra deltakende bedriftsidrettslag, at årets serie har gått knirkefritt.

Alle deltakere har vist stor forståelse for de ekstra retningslinjene man har måtte forholde seg til i år og flere har uttalt at bedriftsgolfen er et av ukas høydepunkter.